Прогулка по «Седову»: запах шторма и режущие взгляд непривычные надписи

Когда элегантный красавец «Седов» в белоснежном мундире зашел в порт «Мурманск» и ошвартовался у морского вокзала, одними из первых на его борт поднялись журналисты «Комсомолки» .

В порт "Мурманск" красавец барк пришел в парадном белом мундире.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Смущенные и одновременно бравые курсанты приветствовали гостей, согласно правилам, заведенным на судне, записывая в судовой журнал фамилии всех посетителей, и разрешили прогуляться по паруснику.

Курсанты старательно готовили судно к визиту гостей.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Это уникальной возможностью увидеть изнутри легендарный брак, мы делимся с вами, уважаемые читатели, прекрасно понимая, что далеко не у всех будет возможность повидаться с любимым судном: одних не отпускают дела и работа, другие в счастливой для Мурманска момент оказались за пределами области.

В одном мгновение трап спустили на пирс, и курсанты стали ловко крепить к нему поручни.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Итак, представьте, вы поднимаетесь на борт «Седова» в сопровождении криков вездесущих чаек и чуть слышного плеска волн. Ваши ноги ступают по металлическим и выпуклым ступеням трапа, а рука лежит на мокрой поверхности поручней. Два десятка шагов и ваша нога ступает на борт легендарного парусника. Вы оказываетесь под заботливо натянутым курсантами тентом, и вышколенный за время практики кадет спрашивает вашу фамилию.

Вахтенный кадет встретит вас на борту судна и запишет в судовой журнал фамилию гостя.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Неведомая сила тянет вас к штурвалу, за которым на мгновение можно почувствовать себя капитаном, настоящим морским волком, который ведет судно по заданному курсу сквозь шторм. Благо, погода способствует реалистичности момента: холодный злой ветер то и дело бросает вам в лицо мелкие капли дождя, и их вполне можно принять за соленые брызги волн. Нехотя отпуская штурвал, вы подходите к морскому компасу, в который заглянуть оказывается не так уж и просто.

Заглянуть в морской компас - задача не из легких.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Еще несколько шагов по деревянной палубе, и вам приходится спускаться на нижнюю палубу по трапу. Воображение неумолимо рисует картинку, как матросы хватаются за мокрые металлические поручни и лихо скатываются по ним вниз, но вам далеко до такой сноровки, поэтому приходится аккуратно спускаться по непривычно крутым ступеням. Глаз охватывает судовое устройство. Туго натянутые ванты стремятся вверх к самым макушкам мачт.

Туго натянутые ванты стремятся вверх к макушкам мачт.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Впереди очередной трап, ведущий на самый нос красавца-парусника. С него хорошо видно морской вокзал и причал, на котором в честь приходы барка развернулась широкая ярмарка. Налюбовавшись городом, и пирсом, чтобы увидеть который, надо перегнуться через борт судна, вы поворачиваете назад. Ваш взгляд натыкается на спасательный круг. С минуту вы непонимающе смотрите на оранжевое кольцо, опутанное белыми веревками, и не понимаете, что в нем не так. Секунда замешательства и озарение – взгляд режет непривычная надпись «Седов. Калининград».

В облике такого родного и долгожданного парусника взгляд режет только надпись "Седов. Калининград"Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В очередной раз минуя два трапа, на палубе встречаете ярко оранжевую шлюпку под мотором. А уже на корме чувствуется тепло, которое идет от работающих дизелей. Они дышат на вас своим жаром, позволяя на несколько мгновений прогнать пронизывающих воздух Арктики.

Ярко оранжевый шлюпки висят с моторами, готовые в любую минуту прийти на помощь людям.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Вид, открывающийся с кормы парусника на западный берег Кольского залива завораживает. Здесь же коротают свободную от работы минутку курсанты из других городов. В их взгляде, устремленном на серые и негостеприимные сопки и свинцово серое небо, в котором нет даже намека на проблеск солнышка, легко читается тоска по дому, по родным, оставшемся в сотнях морских миль в Калининграде, Архангельске, Астрахани или Санкт-Петербурге. Это для мурманчан заход в родной порт праздник, а для других очередная остановка в чужой стороне.

А на корме курсанты тоскуют по родным и любимым, оставшимся дома.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Но вот и все прогулка завершена. Кажется, вы все осмотрели, но расставаться с парусником все равно не хочется. До скорых встреч, «Седов»! Обязательно возвращайся!

Капитан "Седова" Евгений Ромашкин рассказывает врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису, каким нелегким был переход в Мурманск.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Напомним, посетить легендарный барк можно сегодня и завтра, 3 и 4 август,августа, с 11:00 до 19:00 и с 10:00 до 16:00 5 августа.