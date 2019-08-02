К родным берегам: В Мурманск вернулся легендарный барк «Седов»

Этого события мурманчане ждали долгих четыре года. Поэтому увидев еще накануне, 1 августа, на горизонте знакомый силуэт, многие не поверили своим глазам. Легендарный барк «Седов» зашел в родной Кольский залив, неспешно рассекая волны, словно наслаждаясь долгожданной встречей, окидывая взором давно полюбившиеся сопки, город, маяк и Алешу, стоящего на страже Заполярья. Мурманчане ждали его и заранее готовились к прибытию парусника, умоляю погоду смилостивиться и пустить парусник в порт. Напомним, «Седов» планировали торжественно встретить еще два дня назад, но шторм в Норвежском море задержал дорого и долгожданного гостя в пути. Но это не помешало барку добраться до родных берегов. Он неспешно зашел в Кольский залив и встал на рейде, еще на несколько часов оттягивая сладостную встречу с мурманчанами.

Курсанты с любопытством смотрели на серый не гостеприимный город, обдающих их ледяным дыханием Арктики и мелким дождем.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

С возвращением, старый друг!

Работы по швартовки парусника к пирсу дальних линий начались только в восемь утра 2 августа, когда буксир «Канин» стал аккуратно подводить белоснежный и элегантный парусник к причалу. На берегу его ждали, буквально затаив дыхание, а он, чувствуя это, медленно, словно красуясь перед старыми друзьями, подходил к берегу. Любопытные курсанты смотрели на северный город из-за борта, а тот встречал их не ласковым солнышком и летним бризом, а окутывал ледяным дыханием Арктики вперемешку с мелким накрапывающим дождиком.

Долгих четыре года парусник не швартовался в родном порту.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Поздравляю с прибытием в город-герой Мурманск! – обратился к экипажу учебного парусного судна врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. – Я не скрою, и меня все поддержат, что для нас сегодня настоящий праздник! Легенда, барк «Седов», снова в Мурманске! И мы поздравляем с возвращением в наш город! Здорово, что курсанты «мореходки» вновь имеют возможность проходить практику на легендарном паруснике. Знаю, что этот рейс был не простой, но после всех испытаний, которые ребята прошли по дороге в Мурманск, теперь они настоящие морские волки!

Экипаж судна внимательно следил за тем, как работает молодежь.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Действительно, на переходе барк «Седов» потрепало – 7-балльный шторм потребовал от экипажа и 101 кадета из Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга определенной сноровки и выдержки, заставив пройти ребят через первые закаливающие процедуры тела и духа. Но, как доложило командование, ребята справились со всеми трудностями и лишениями.

- Благодаря слаженной работе экипажа мы готовы продолжить выполнение рейсового задания. Впереди у нас 2000 морских миль, подготовка и сдача экзамена по специальности, - обратился к мурманчанам капитан учебного парусного судна «Седов» Евгений Ромашкин. – Барк не заходил в Мурманск четыре года, и эта встреча очень долгожданна и радостна. Мурманчане, кадеты барка «Седов» приветствуют вас!

После троекратного «ура!» стройного хора молодых голосов, поприветствовал родной Мурманск и сам парусник, дав три протяжных гудка.

Мурманские курсанты не были дома полтора месяца.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Родной порт не забудет

- Я мечтал пройти практику на этом легендарном барке с первого курса. А уж зайти в родной порт на «Седове»… Признаться, даже слов нет, чтобы выразить охватившие меня чувства, - делится впечатлениями Валерий Окунев, второкурсник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.

Еще бы! Ведь в родном Мурманске курсанты «мореходки» не были полтора месяца, целиком и полностью посвятив это время изучению морского дела.

Заход барка "Седов" в Мурманск - заслуга команды Андрея Чибиса.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- В первое время было тяжело, но вскоре привык. Качка меня не пугало, признается третьекурсник МГТУ Сергей Бочаров. – Тяжело было рано вставать и весь день работать, да и в целом привыкать к режиму. Но это того стоит! Практика на «Седове» - это прекрасная возможность получить плавательный ценз!

Вся жизнь на судне строго распределена по часам. Один день вахтенный: курсанты трудятся на камбусе или стоят у руля, второй рабочий: кадеты посвящают его уборке и ремонту судна, а третий день учебный, когда ребята садятся штудировать морские термины. Конечно, после такой насыщенной жизни схода на берег, да еще и на родной, студенты ждут с нетерпением.

- Сегодня обещали увольнительную до 20:45. Так что мы в предвкушении встречи с родными и любимыми. За эти несколько часов постараюсь увидеться со всеми, - говорит о своих эмоциях Сергей Бочаров. – А завтра вахта!

Кадеты прошли строем по пирсу дальних линий, приветствуя родной город.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

На берегу его и других мурманчан уже ждали родные, они махали ребятам с причала, а уж описать, как светились глаза матерей, когда ребята шли мимо них строем, и вовсе невозможно. Это неповторимый свет было просто невозможно не заметить. Когда же торжественная часть закончилась и командование разрешило ребятам обнять свои семьи, слезы хлынули из глаз бурным потоком. Мамы не могли сдержать чувств, а курсанты смущенно обнимали их, пряча за широкими улыбками всю трогательность момента.

Матери не могли сдержать слез при встрече с повзрослевшими сыновьями.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Благодаря слаженной команде Андрея Чибиса барк «Седов» снова в Мурманске и теперь его визиты будут регулярными, в частности в 2021 году – в год своего столетия – парусник обязательно посетит родной порт, - пообещал ректор калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

В Мурманске красавец «Седов» прогостит до 6 августа, и все эти дни будет открыт для посещения. Подняться на борт легендарного барка северяне смогут с 12:00 до 19:00 2 августа, с 11:00 до 19:00 3 и 4 августа и с 10:00 до 16:00 5 августа. А 6 августа парусник отшвартуется от родной пристани и продолжит свой учебный рейс.