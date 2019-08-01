Точный график, когда можно посетить «Седов»: барк будет стоять в Мурманске четыре дня

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-01T12:33:40+03:00

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Посейдон ли смилостивился или небесная канцелярия, но семибальный шторм утих. И "Седов" наконец может зайти в порт Мурманск и порадовать северян.

Напомним, самый большой парусник в мире ждали в столице Заполярья еще в среду. Но из-за непогоды он придет только 2 августа, в пятницу. Встречать его будут с помпой.

- На площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы. Развлечения будут организованы все дни стоянки судна в Мурманске. Традиция захода легендарного барка "Седов" в мурманский порт возрождается благодаря главе региона Андрею Чибису, - пояснили в правительстве региона.

Из-за позднего захода парусника был скорректирован график работы открытого трапа. 2 августа посетить "Седов" можно будет с 12.00 до 19.00, 3 и 4 августа с 11.00 до 19.00, 5 августа с 10.00 до 16.00.

Северянам напоминают, что необходимо взять с собой паспорт, а дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU