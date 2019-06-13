2019-06-13T13:57:41+03:00
Общество

Жители Островного хотят во время "Прямой линии" пожаловаться президенту на "Клавдию Еланскую"

Также жители ЗАТО создали петицию с требованием наладить сообщение между городами
Мария ПАШЕНКОВА
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Теплоход служил северянам верой и правдой больше 40 лет.Теплоход служил северянам верой и правдой больше 40 лет.Фото: Людмила ШЕКА
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В свое время теплоход "Клавдия Еланская" думали отдать туристам для арктических круизов, чтобы атомоход "50 лет Победы Победы" мог спокойно заниматься основными задачами. Но представить, что это судно уберут с маршрута Мурманск-ЗАТО Островной немыслимо.

Примерно раз в 2-3 месяца приключается беда, и "Клавдия Еланская" простаивает лишние дни в Мурманске. То шторм разрушит причал в ЗАТО, но погода плохая, то поломка двигателя, как это вышло на днях. Все это время жители Островного вынуждены за свой счет жить в каютах или гостинице, тратить деньги на еду. Лишь в этот раз северян бесплатно разместили в гостинице.

Врио губернатора Андрей Чибис призвал возить пассажиров на вертолете, пока теплоход не на ходу. Ближайший рейс должен быть выполнен в пятницу, 14 июня, в 16.00. Грузы (например, товары в магазины), поможет возить Атомфлот. Заниматься пассажирскими перевозками будет "Вологодское авиационное предприятие" - ему принадлежат, например, вертолеты, которые возят больных.

Но местным жителям от этого не легче.

Дело в том, что многие через Мурманск едут в отпуска и возвращаются обратно. А, значит, едут с чемоданами. Некоторые в областном центре закупаются едой, бытовыми принадлежностями, стройматериалами, автозапчастями. Словом, всем, что не купишь в их небольшом населенном пункте. Но если лететь на вертолете, то вес багажа придется сильно сократить.

Поэтому жители ЗАТО создали петицию с требованием вернуть "Клавдию Еланскую" и наладить сообщение.

- Мы нуждаемся в помощи, у нас нет врачей, зато есть нехватка лекарств в больнице и аптеке, нет элементарных антибиотиков и жаропонижающих медикаментов. Много болеет людей, в том числе и дети, На днях встал вопрос, что все рейсы совсем отменят, а сейчас начинается пора отпусков. У людей пропадают купленные билеты, срываются отпуска. Просим помочь вернуть ту связь с большой землей, которая была. Мы люди и хотим жить, а не выживать, - пишет автор петиции Галина Егорова.

Сейчас виртуальный документ подписало почти 130 человек. Все они надеются, что "Клавдию Еланскую" не только отремонтируют, но и обновят. Ведь судно очень изношено - ему уже 42 года. Сейчас, когда сломался двигатель, нужные запчасти пришлось заказывать. Гарантии, что ситуация не повториться в ближайшее время, нет. Ведь положение Мурманского морского пароходства, которому принадлежит теплоход, оставляет желать лучшего.

Также северяне хотят обратить внимание президента на проблему. И тут как нельзя кстати пришлась "Прямая линия", которая состоится 20 июня.

А пока по организационным вопросам вылета вертолетом из Мурманска и из Островного обращаться на "горячую линию" 8 (911 )303-52-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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