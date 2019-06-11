Выход "Клавдии Еланской" из Мурманска отменили из-за внепланового ремонта

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-11T12:54:41+03:00

"Клавдия Еланская" опять не может выйти в море. Причина на сей раз - поломка. Фото: Людмила ЩЕКА

Северяне вновь не могут попасть в ЗАТО Островной

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Теплоход "Клавдия Еланская" - единственный шанс попасть из Мурманска в ЗАТО Островной. Давно ходят разговоры, что надо бы пустить еще и вертолет, но пока от слов к делу перейти не могут.

Если бушует непогода или что-то случается с судном, северяне оказываются заложниками ситуации. И никак не могут попасть домой. Не раз отпускники, родители с детьми и участники творческих коллективов сутками сидели и ждали, когда же "Клавдию Еланскую" выпустят в море.

Вот и сейчас остается только ждать. 11 июня отменен рейс теплохода из Мурманска в ЗАТО Островной. А выход 18 июня состоится только в 19.00. Причина тому...

- Изменения в график движения внесены из-за внепланового ремонта, - сообщили в администрации ЗАТО Островной.

В самом морском пароходстве, которому принадлежит теплоход, уже не в первый раз подробности ситуации не сообщают.

Напомним, в апреле "Клавдия Еланская" не могла прибыть в ЗАТО, потому что шторм разрушил местный причал.

ИСТОЧНИК KP.RU