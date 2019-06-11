Выход "Клавдии Еланской" из Мурманска отменили из-за внепланового ремонта
Теплоход "Клавдия Еланская" - единственный шанс попасть из Мурманска в ЗАТО Островной. Давно ходят разговоры, что надо бы пустить еще и вертолет, но пока от слов к делу перейти не могут.
Если бушует непогода или что-то случается с судном, северяне оказываются заложниками ситуации. И никак не могут попасть домой. Не раз отпускники, родители с детьми и участники творческих коллективов сутками сидели и ждали, когда же "Клавдию Еланскую" выпустят в море.
Вот и сейчас остается только ждать. 11 июня отменен рейс теплохода из Мурманска в ЗАТО Островной. А выход 18 июня состоится только в 19.00. Причина тому...
- Изменения в график движения внесены из-за внепланового ремонта, - сообщили в администрации ЗАТО Островной.
В самом морском пароходстве, которому принадлежит теплоход, уже не в первый раз подробности ситуации не сообщают.
Напомним, в апреле "Клавдия Еланская" не могла прибыть в ЗАТО, потому что шторм разрушил местный причал.
ИСТОЧНИК KP.RU