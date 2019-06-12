Северян в Островной и обратно будут доставлять вертолетом

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-12T17:31:29+03:00

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Малейшая внештатная ситуация, и ЗАТО Островной отрезан от большой земли: ни груз доставить, ни людей привезти. Так произошло и в этот раз. Теплоход «Клавдия Еланская» встала на краткосрочный ремонт: рейс, запланированный на 11 июня из Мурманска в Островной отменили, а пассажиров попросили сойти на берег, сказав, что поездка переносится аж на 19 июня.

- Пассажиров, которые не смогли вчера добраться в Островной, и кому нужна была помощь в организации ночевки в столице Заполярья, бесплатно разместили в мурманском отеле. Домой их доставят вертолетом, и им же привезут в Мурманск тех, кто уезжает в отпуск или командировку, - держит ситуацию на контроле врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Пока «Клавдия Еланская» ремонтируется, доставлять грузы нам поможет Атомфлот, а людей придется перевозить по воздуху. К сожалению, износ теплохода требует серьезных работ.

Также по вопросам транспортного сообщения между большой землей и ЗАТО Островным открыта «горячая линия». Получить интересующую вас информацию можно с 9:00 до 20:00 по телефонам 8 (8152) 486-870 и +7-911-303-52-33.

ИСТОЧНИК KP.RU