«Медвежья карта» Мурманской области: где в Заполярье есть риск встретить косолапого

Встречами с дикими животными северян вряд ли удивишь. Кого мы только не видим в городах: под Верхнетуломским спасали косулю, в Кировске – рысь, под Оленегорском – зайчат. Особенно часто встречаются медведи. Жители Мурманской области даже шутят, что их видят чаще, чем зайцев или белок. «Комсомолка» вспомнила, где в последнее время северяне сталкивались с косолапыми, и составила медвежью карту Заполярья.

Так выглядит "медвежья карта" Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

После зимней спячки мишки просыпаются похудевшими. Тут не до диет и спорта. Но именно у горнолыжного склона «Варс» в Ковдоре встретили одного топтыгина.

- Двигался в 20 метрах от дороги в сторону дач, - предупреждает Максим Мугатин в группе «ВКовдоре - информационный портал г. Ковдор».

К слову, в этом же городе бегал лось. В какой-то момент животные пересеклись, и потапыч... задрал сохатого.

Рядом с поселком Высокий обитает почти ручной медведь. Он часто выходит к дороге Оленегорск-Ревда, чтобы его покормили водители и пассажиры. Некоторые северяне не боятся кормить медвежонка с рук.

Под Ревдой видят еще и медведицу с медвежатами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713284" frameborder="0"></iframe> В Апатитах в районе третьей фермы ходит семья медведей.Видео: vk.com/pdsh51

- В Апатитах в районе второй фермы бегает медведь, - пишут местные жители в группе «Типичные Апатиты». - Также видели и медведицу с медвежатами. Очевидец успел заснять одного зверя с большого расстояния.

В этом месте косолапых встречают не первый год. Так что ходить там стоит с особой осторожностью. Как, впрочем, и в районе третьей ферме или в районе старого аэропорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713281" frameborder="0"></iframe> Под Апатитам в сторону аэропорта бегает медведь.Видео: vk.com/this_is_apatity

Сразу три кладбища в Мурманской области спорят за звание самого медвежьего места. Это погосты в Кандалакше, Мурмашах и Апатитах.

В заповедниках животным раздолье. Где еще гулять, не боясь, как там? Вот и в российско-норвежском заповеднике «Пасвик» английские туристы столкнулись с медведицей и ее малышами.

Медвежья семья повстречалась туристам в заповеднике Пасвик. Фото: NRK

ОФИЦИАЛЬНО

В охотнадзоре Мурманской области говорят, что в этом году сообщений о царях леса поступает не больше и не меньше, чем раньше.

- Есть информация о медведях в Верхнетуломском, Туломе, погоста в районе Умбы, Ревде, Оленегорске, других населенных пунктах. Там или видят следы, или самих животных, - рассказали «КП» в охотнадзоре по Мурманской области.

К счастью, случаев нападения на людей не было. И в целом медведи ведут себя к людям равнодушно или если и заинтересовано, то лишь потому, что хотят получить еду. Пока никто из животных не представляет угрозу, поэтому решения об отстреле не принимается. Больше всего может достаться косолапому, который бродит под Ревдой, потому что он стал совсем ручным.

Напоминаем, что специально искать встречу с медведем ради ярких селфи и видео для соцсетей категорически нельзя. Как и кормить хищника. Ведь такое стремление к лайкам может закончиться гибелью или человека, если на него нападет зверь, или косолапого. Потому что его могут расценить как опасного, раз он так легко выходит к людям.