Кормить медведя на трассе под Оленегорском стало опасным трендом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-06T10:23:18+03:00

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Два похожих видео соперничают за просмотры и лайки в "ВКонтакте". Снимали их разные люди, а вот главный герой один - медведь на дороге Оленегорск-Ревда.

Напомним, мы уже рассказывали про жителя Ревды Андрея Горлова, который не побоялся выйти из машины и покормить мишутку хлебом и куриной кожей. Причем одной рукой он давал угощение, а другой снимал происходящее на телефон.

Андрей объяснил "КП", что не очень боялся медведя по двум причинам: это еще не взрослое животное, да и прикормили его - людей он не обижает.

Видимо, этим же руководствовался еще один северянин. Видео с ним в группе "Подслушано в Оленегорске" опубликовал Артем Мазунин.

Молодой человек видит медведя и пытается его подозвать. Мишка не торопится подходить к машине. Поэтому человек сам пошел к животному и угостил его печенькой.

- Так и живем на Севере, - улыбается в камеру молодой человек.

Как и в случае с Андреем Горловым, северяне осудили такое подкармливание.

"Когда люди перестанут считать, что животные, это не контактный зоопарк?", "Зачем это делать то, их же убивают потом которых люди кормили", "Уважаемые любители "покормить медведей", когда пойдет сезон ягод и грибов, давайте соберемся все вместе и пойдем в лес. Я буду спокойненько собирать ягоды и грибы, а вы будете кормить медведя и делать с ним селфи", - пишут северяне в комментариях под видео.

ИСТОЧНИК KP.RU