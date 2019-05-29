2019-05-29T17:37:48+03:00
Досуг

Фестиваль «Комфортная городская среда» в Мурманске: программа мероприятий

Фестиваль «Комфортная городская среда» начнется 1 июля 2019 года и продлится четыре месяца
Светлана УФИМЦЕВА
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1 июня в Мурманске стартует фестиваль «Комфортная городская среда».1 июня в Мурманске стартует фестиваль «Комфортная городская среда».Фото: Олег ФИЛОНОК
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«Комфортная городская среда» приходит в Мурманск. Фестиваль с одноименным названием, анонсированный правительством на прошлой неделе, стартует 1 июня, в День защиты детей.

Откроется событие ярким городским праздником. В этот день на площади Пять углов и в сквере на улице Ленинградской для горожан будут организованы интерактивные тематические площадки. Но обо всем по порядку.

С 12.00 от мемориала стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны (памятник Печной трубе, - Ред.) стартует городской велопробег, который финиширует у «Алеши».

В центральном сквере у Дворца культуры имени Кирова с 14.00 до 18.00 параллельно пройдут сразу несколько мероприятий:

– акция по сбору экологического мусора, где каждый может сдать отработанные батарейки, пластик и макулатуру для их дальнейшей утилизации без вреда для природы;

– площадка «Буккроссинг» и уличные выступления чтецов;

С 14.00 до 15.00 мурманчан приглашают на спортивный праздник «Родной двор - родной город», а с 15.00 до 16.00 здесь же пройдут уличные соревнования на беговелах для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В это же время, с 15.00 до 16.00, запланировано проведение акции «Зеленый десант» – организаторами подготовлена рассада, которую желающие смогут пересадить в торфяной стаканчик и забрать с собой.

В сквере на улице Ленинградской в 14.00 возле здания бывшего кинотеатра «Родина» откроют проект «Городские истории». Начиная с этого времени и до 18.00, в сквере будет проходить отборочный этап XX Открытого молодежного фестиваля уличной культуры «Двигатель», а также акция «Фримаркет» – на территории сквера установят вешалки и все могут принести свою одежду и обменять ее.

С 15.00 до 18.00 будут работать выставка арт-объектов «Поделки из вторсырья» и интерактивные молодежные площадки, среди которых «Путешествие в Средневековье», «Мехенди» и знакомая многим «Фотосушка».

Центром праздника традиционно станут Пять углов. Здесь впервые разместится открытый скейт-парк, причем работать ему предстоит все лето. В 16.00 начнутся показательные выступления клубов исторической реконструкции и концертная программа с участием лучших мурманских творческих коллективов. Завершится концерт в 19.00 дрим-флешем «Мой мыльный Мурманск».

– На этом фестиваль «Комфортная городская среда» не закончится. На протяжении четырех месяцев в его рамках пройдут акции по сбору вторсырья, высадке цветов, творческие мастерские для молодежи и спортивные флешмобы для всей семьи. Площадки фестиваля будут организованы на общегородских праздниках: 26 июня на Дне молодежи, 25 августа на гулянье в честь последнего дня лета, 7 сентября на спортивном фестивале «Гольфстрим» и 14 сентября на акции «Зеленый рекорд», – рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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