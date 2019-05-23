2019-05-23T12:07:14+03:00
Общество

В научной библиотеке Мурманска планируют создать планетарий

По культурным объекта города будет создано специальное приложение с интерактивной афишей
Светлана УФИМЦЕВА
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Планетарий должен вдохнуть в мурманскую «научку» новую жизнь.Планетарий должен вдохнуть в мурманскую «научку» новую жизнь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мурманскую областную научную библиотеку ждут перемены. На базе учреждения планируют создать планетарий, причем в нестандартном его понимании.

– В качестве примера инициатив, которые будет поддерживать правительство Мурманской области, можно назвать планетарий. Он объединит в себе сразу несколько функций, и даже может стать уникальной концертной площадкой или площадкой для выставок. Мы понимаем, что у многих нет привычки посещать объекты культуры. Формировать ее достаточно сложно, поэтому искусство будет выходить на улицы, – рассказала врио заместителя губернатора Мария Дерунова.

Так, 1 июня в Мурманске пройдет фестиваль, посвященный созданию комфортной городской среды.

Мария Дерунова на заседании регионального кабинета министров 22 мая. Фото: правительство Мурманской области.

Мария Дерунова на заседании регионального кабинета министров 22 мая. Фото: правительство Мурманской области.

По мнению заместителя, искусство должно перестать быть чем-то эксклюзивным - оно должно стать постоянным элементом жизни северян.

– Мы сделаем календарь событий - специальный портал, где соберем все мероприятия, которые происходят в регионе, чтобы каждый мог в пятницу вечером сформировать для себя индивидуальный график посещения на выходные. На нем же можно будет купить билеты онлайн, – продолжила Дерунова.

Накануне правительство представило План дополнительных мероприятий, призванных повысить качество жизни мурманчан. Отдельное его направление – программы пешеходных и велоэкскурсий. В ее рамках появятся и уникальные для Заполярья автобусные экскурсии, а уже с 1 июля будут запущены автобусные и пешеходные туры, плюс экскурсионный маршрут «С рюкзаком за плечами по Кольскому полуострову».

ИСТОЧНИК KP.RU

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