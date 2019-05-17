Антон Новолоцкий из Мурманской области стал лучшим юным чтецом России

Вчера, 15 мая, на главной сцене международного детского центра Артек состоялся финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Несколько тысяч школьников, заполнивших трибуны, стали свидетелями захватывающего путешествия в мир ожившей прозы. Девять лучших получили путевки в суперфинал, который пройдет 2 июня на Красной площади в Москве.

Для Мурманской области это особенное событие. В 2018-м в столице нас представляла Варвара Яковлева, которая читала творение Надежды Тэффи «Раскаявшаяся судьба». В этом году - Антон Новолоцкий. Для выступления в Артеке он выбрал «Бабушкину чернобурку» Татьяны Рик и не прогадал.

– Я не испугался большого количества зрителей, а получил настоящее удовольствие от выступления на этой сцене. И если думаешь о своем произведении, то выступать перед таким жюри не страшно, – рассказывает победитель Антон Новолоцкий. – Я дал себе обещание пройти в суперфинал, и сегодня моя мечта исполнилась.

Но вернемся к началу. Открыли мероприятие директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко и основатель конкурса «Живая классика» Марина Смирнова, прочитав отрывок из эссе писателя Андрея Битова «Текст как текст».

– Всероссийский финал в Артеке проводится уже в пятый раз. Так что, это наш совместный юбилей, – отметил со сцены Константин Федоренко. – Сам же конкурс юных чтецов существует с 2011 года, в нем ежегодно принимают участие более 2 с половиной миллионов школьников из России и других стран.

Фото: «Живая классика».

В состав жюри вошли: актер Сергей Горобченко и писательница Марина Москвина, а также представители генеральных партнеров конкурса. Возглавила судей заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, член Союза писателей России Наталья Варлей.

– Главное, чтобы было вдохновение, и чтобы вы читали от всей души и от всего сердца, – обратилась к участникам перед началом финала председатель жюри Наталья Варлей.

На разных этапах «Живой классики» не раз звучали произведения Марины Москвиной, которая призналась, что остаться равнодушной к чтению своих рассказов не может, поскольку детское чтение проникает прямо в сердце.

По итогам финала победителями стали:

Матвей Михайлов (Республика Карелия) с произведением Василия Шукшина «Верую!»

Андрей Хемеляйнен (Республика Карелия) с произведением Антона Чехова «Он и она»

Ярослав Зорин (Республика Удмуртия) с произведением Михаила Веллера «Кошка»

Михаил Гудков (Красноярский край) с произведением Виктора Астафьева «Далекая и близкая сказка»

Екатерина Жигульская (Московская область) с произведением Василия Шукшина «Одни»

Антон Новолоцкий (Мурманская область) с произведением Татьяны Рик «Бабушкина чернобурка»

Микаил Гайтукиев (Республика Ингушетия) с произведением Герхарда-Гольц Баумерта «Альфонс Циттербаке. Как я шутил первого апреля»

Георгий Антонов (Республика Коми) с произведением Александра Каневского «Я и моя стая»

Рамазан Билалмагомедов (Республика Дагестан) с произведением Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка»

Члены жюри приготовили специальные призы для тех, кто не вышел в суперфинал. Актриса Наталья Варлей подарила свои книги прозы и стихов, а писательница Марина Москвина, член редколлегии журнала «Мурзилка», привезла финалистам «картуз и майку от самого Мурзилки».