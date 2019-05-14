Мурманчанин Антон Новолоцкий стал финалистом Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

В международном детском центре Артек завершились отборочные этапы финала конкурса юных чтецов «Живая классика». Напомним, 255 участников из 85 регионов России в течение пяти дней выступали на разных площадках, декламируя отрывки из классической и современной прозы.

Яркие, харизматичные выступления ребят в этом году оценивало не только профессиональное жюри, во многих городах страны были организованы фан-зоны с прямой трансляцией из Крыма. Участники, не занявшие первые места у себя в регионе, могли болеть за земляков или выбрать лучшего из числа их соперников. Мнение регионального жюри также принималось во внимание и влияло на результаты соревнований. По итогам выступлений 44 участника вышли в полуфинал, из которых 16 стали финалистами.

– Я участвую в конкурсе второй раз. В прошлом году я старался читать так, как нравится окружающим, а в этом году делаю все так, как хочется мне, – рассказывает финалист, участник из Мурманской области Антон Новолоцкий. – От Артека я жду приключений и забавных историй, хочется возвращаться сюда снова и снова.

Благодаря поддержке генерального партнера конкурса - компании «Норникель» и генерального спонсора - группы компаний «Просвещение», в этом году «Живая классика» смогла реализовать целый ряд новых идей, вдохновленных прошлогодним финалом.

В 2019 году стартовала серия международных телемостов, был запущен проект «Вслух!» по записи аудиокниг для слепых и слабовидящих детей, «Детская редакция» начала вести собственный интернет-канал о литературе.

– Чтение развивает, а чтение вслух развивает не только способность мыслить, но ещё и эмоциональный интеллект, – считает старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова. – Дети учатся сострадать, сопереживать, поддерживать друг друга. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших регионах дети развивались не только интеллектуально, но и духовно, чтобы они стремились к сотрудничеству, командной работе, созиданию. «Живая классика», на мой взгляд, как раз про это.

Впереди у участников самое главное событие смены - финал конкурса, который состоится уже завтра, 15 мая, в 20.00 на сцене «Арена» Артека.

Самые талантливые чтецы страны выступят здесь перед звездным жюри, в состав которого в этом году войдут актриса Наталья Варлей, актер Сергей Горобченко и писательница Марина Москвина.

Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация будет размещена на сайте youngreaders.ru.

– В этом году стало очевидным, что выбор текстов финалистов и победителей конкурса прошлого года формирует тренды следующего года, – отметила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Особенно это заметно по произведениям, которые участники конкурса до этого никогда не выбирали. Самыми популярными текстами года стали произведения суперфиналистов 2018-го: «Жених и невеста» Евгения Лазарева, «Бабушкин праздник» Виктора Астафьева, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Моя бабушка - Яга» Оскара Ремеза, «В шкафу» Виктора Голявкина».

Для всех юных чтецов в Артеке организованы мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, встречи с писателями и другие активности. Каждый участник отборочных этапов получит удостоверение наблюдателя конкурса. Оно даст ему право посещать любые этапы конкурса в своем регионе и составлять собственный рейтинг чтецов.