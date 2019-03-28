Журналист Сергей Брилев прогулялся по Мурманску с Андреем Чибисом

Сейчас заголовки практически всех соцсетей и СМИ региона пестрят одной и той же фамилией. Чибис – новый хедлайнер и ньюсмейкер в местной повестке дня. Более того, не мало внимания ему, как к одному из преемников отставленных на прошлой неделе губернаторов по всей России, уделяют и федеральные СМИ. Так, сегодня в Мурманск прилетел известный тележурналист Сергей Брилев (зам. гендиректора телеканала «Россия», руководитель и ведущий программы «Вести в субботу» - Ред.) со своей съемочной группой. Главным героем нового сюжета станет, конечно же, врио губернатора.

- Этот рассвет встречаю в Мурманске. Люблю Заполярье, много раз здесь бывал, неплохо знаю многих северян. Но как же в Мурманске хочется все покрасить! И чтобы краски были не только свежими, но ещё бы - и разными. Большинство домов здесь - все ещё советской постройки. И это - огромное дело: что за Полярным кругом построено столько всего. Но, конечно, тогда не очень думали, чтобы глаз был не только зорким, но ещё бы и радовался. А надо! – написал у себя в профиле на Facebook телеведущий.

Брилев побывал вместе с Андреем Чибисом в рыбном порту, вместе понаблюдал за ситуацией, которая сложилась во дворах Мурманска, где выслушали министра ЖКХ Владимира Гноевского, главного жилищного инспектора Алену Кузнецову и сити-менеджера Андрея Сысоева. Оттуда же врио губернатора отправился в магазин, где они вместе с Брилевым пообщались с местными жителями.

Больше всего внимания было уделено пенсионерке из супермаркета, которая охотно общалась с Андреем Владимировичем и журналистами. По просьбе женщины вся процессия даже отправилась в ее подъезд, в котором, по словам бабушки, не убирались больше года.

Фото: facebook.com

Завершилась командировка ведущего «Вести в субботу» в столицу Заполярья также постом в соцсетях – им стало совместное фото с новым главой региона в толстовке с надписью «Мурманск».