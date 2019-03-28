2019-03-28T17:37:24+03:00
Общество

Журналист Сергей Брилев прогулялся по Мурманску с Андреем Чибисом

Известный телеведущий предложил покрасить столицу Заполярья
Екатерина КОНОТОП
Поделиться:
Отдельное внимание в магазине уделили ценам на рыбу. Фото: скриншот видео.Отдельное внимание в магазине уделили ценам на рыбу. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Сейчас заголовки практически всех соцсетей и СМИ региона пестрят одной и той же фамилией. Чибис – новый хедлайнер и ньюсмейкер в местной повестке дня. Более того, не мало внимания ему, как к одному из преемников отставленных на прошлой неделе губернаторов по всей России, уделяют и федеральные СМИ. Так, сегодня в Мурманск прилетел известный тележурналист Сергей Брилев (зам. гендиректора телеканала «Россия», руководитель и ведущий программы «Вести в субботу» - Ред.) со своей съемочной группой. Главным героем нового сюжета станет, конечно же, врио губернатора.

- Этот рассвет встречаю в Мурманске. Люблю Заполярье, много раз здесь бывал, неплохо знаю многих северян. Но как же в Мурманске хочется все покрасить! И чтобы краски были не только свежими, но ещё бы - и разными. Большинство домов здесь - все ещё советской постройки. И это - огромное дело: что за Полярным кругом построено столько всего. Но, конечно, тогда не очень думали, чтобы глаз был не только зорким, но ещё бы и радовался. А надо! – написал у себя в профиле на Facebook телеведущий.

Брилев побывал вместе с Андреем Чибисом в рыбном порту, вместе понаблюдал за ситуацией, которая сложилась во дворах Мурманска, где выслушали министра ЖКХ Владимира Гноевского, главного жилищного инспектора Алену Кузнецову и сити-менеджера Андрея Сысоева. Оттуда же врио губернатора отправился в магазин, где они вместе с Брилевым пообщались с местными жителями.

Больше всего внимания было уделено пенсионерке из супермаркета, которая охотно общалась с Андреем Владимировичем и журналистами. По просьбе женщины вся процессия даже отправилась в ее подъезд, в котором, по словам бабушки, не убирались больше года.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Завершилась командировка ведущего «Вести в субботу» в столицу Заполярья также постом в соцсетях – им стало совместное фото с новым главой региона в толстовке с надписью «Мурманск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда
Новости 24
Во дворе мурманского дома, где сосулька убила женщину, продолжает падать наледь с крыш
Мурманские «антимонопольщики» выписали 20 миллионов рублей штрафов по госзакупкам
Проверка слуха: Валерий Перетрухин сменит кресло министра здравоохранения на пост советника губернатора Мурманской области
В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности аварии со спортсменами под Магнетитами
Житель Полярного случайно нашел у себя в гараже опасную гранату-лимонку
В Мурманске инвалиду-колясочнику пришлось ехать по дороге, лавируя среди машин
Житель Апатитов отдал 3 миллиона рублей несуществующим работникам банков, юристам и врачам
В Мурманской области плату за вывоз мусора снизили на 3 рубля
Валдис Пельш приехал в Мурманск снимать фильм "Арктика будущего"
Мурманский УФАС приостановил дело против детского городка «Сказка»
Андрею Чибису в Мурманском рыбном порту показали краны и холодильники
В Полярных Зорях 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста
Пикантный рейтинг: мурманские проститутки оказались доступными для кошельков северян
В Мурманске джип насмерть сбил щенка
В Мурманске судебный пристав гулял с собакой и встретил скрывавшегося должника
Для осужденных из Ревды в шампуне утопили пять sim-карт
Стало известно, когда покажут выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманскую область
В Мурманской области 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь
Соцсети: под Магнетитами разбились спортсмены из Москвы, ехавшие на "Праздник Севера"
В Кандалакше у горы Железной искали двух туристок из Санкт-Петербурга
Мурманчанка, на которую с крыши дома на Рыбном проезде упала сосулька, умерла в больнице
Следователи установили личности девочек из Кандалакши, которые побили школьницу
Фотограф из Санкт-Петербурга хочет сделать проект об урбанизации Кольского полуострова
Юнармейцы будут сообщать властям Мурманской области о крышах с сосульками и наледью
В Мурманске задержан гендиректор компании, ответственной за уборку крыши, с которой упала наледь
Без причины житель Оленегорска избил спящего человека стаканом
В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы
Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым
Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»