2019-03-28T13:48:16+03:00
Общество

Андрею Чибису в Мурманском рыбном порту показали краны и холодильники

Затем врио губернатора Мурманской области пошел с камерами в магазин
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Экскурсию по порту Андрею Чибису провел исполнительный директор ММРП Даниил Полещук. Фото: twitter.com/pressmmrpЭкскурсию по порту Андрею Чибису провел исполнительный директор ММРП Даниил Полещук. Фото: twitter.com/pressmmrp
Изменить размер текста:

- Это первый визит руководителя области за последние несколько лет, - рассказали в пресс-службе Мурманского рыбного порта про приход врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Новый глава региона отметил четверг как рыбный день. Он пришел в одно из самых главных мест в столице Заполярья, куда приходят суда с уловом.

- Пообщался с экипажем СРТ "Марта Арендзее", а потом исполнительный директор ММРП Даниил Полещук показал главе региона работу кранов и 5-й холодильник, - уточнили в пресс-службе.

После порта Андрей Чибис пошел в магазин, чтобы поговорить о ценах. Фото: murmansk.mk.ru

После порта Андрей Чибис пошел в магазин, чтобы поговорить о ценах. Фото: murmansk.mk.ru

Визит был не случайный. 29 марта должна состояться встреча врио с судовладельцами. Напомним, Андрей Чибис заявил, что жить у моря и переплачивать за рыбу обидно.

Также врио губернатора успел зайти в один из супермаркетов Мурманска на улице Полярные Зори. Не ради покупок, а чтобы поговорить с продавцами и покупатели, например, о ценах. Этот визит снимала съемочная группа телеканала "Россия 1" во главе с журналистом Сергеем Брилевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области плату за вывоз мусора снизили всего лишь на 3 рубля
Мурманский УФАС приостановил дело против детского городка «Сказка»
В Полярных Зорях 14-летняя девочка упала с четырехметрового моста
Пикантный рейтинг: мурманские проститутки оказались доступными для кошельков северян
В Мурманске джип насмерть сбил щенка
В Мурманске судебный пристав гулял с собакой и встретил скрывавшегося должника
Для осужденных из Ревды в шампуне утопили пять sim-карт
Стало известно, когда покажут выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманскую область
В Мурманской области 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь
Соцсети: под Магнетитами разбились спортсмены из Москвы, ехавшие на "Праздник Севера"
В Кандалакше у горы Железной искали двух туристок из Санкт-Петербурга
Мурманчанка, на которую с крыши дома на Рыбном проезде упала сосулька, умерла в больнице
Следователи установили личности девочек из Кандалакши, которые побили школьницу
Фотограф из Санкт-Петербурга хочет сделать проект об урбанизации Кольского полуострова
Юнармейцы будут сообщать властям Мурманской области о крышах с сосульками и наледью
В Мурманске задержан гендиректор компании, ответственной за уборку крыши, с которой упала наледь
Без причины житель Оленегорска избил спящего человека стаканом
В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы
Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым
Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»