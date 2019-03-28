Андрею Чибису в Мурманском рыбном порту показали краны и холодильники

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-28T13:48:16+03:00

Затем врио губернатора Мурманской области пошел с камерами в магазин

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- Это первый визит руководителя области за последние несколько лет, - рассказали в пресс-службе Мурманского рыбного порта про приход врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Новый глава региона отметил четверг как рыбный день. Он пришел в одно из самых главных мест в столице Заполярья, куда приходят суда с уловом.

- Пообщался с экипажем СРТ "Марта Арендзее", а потом исполнительный директор ММРП Даниил Полещук показал главе региона работу кранов и 5-й холодильник, - уточнили в пресс-службе.

После порта Андрей Чибис пошел в магазин, чтобы поговорить о ценах. Фото: murmansk.mk.ru

Визит был не случайный. 29 марта должна состояться встреча врио с судовладельцами. Напомним, Андрей Чибис заявил, что жить у моря и переплачивать за рыбу обидно.

Также врио губернатора успел зайти в один из супермаркетов Мурманска на улице Полярные Зори. Не ради покупок, а чтобы поговорить с продавцами и покупатели, например, о ценах. Этот визит снимала съемочная группа телеканала "Россия 1" во главе с журналистом Сергеем Брилевым.

ИСТОЧНИК KP.RU