Эксперт по лавинам Николай Казаков: Трагедии в Кировске можно было бы избежать

Сегодня, 18 февраля, исполнилось три года, как в микрорайоне Кировска Кукисвумчорр сошла лавина, которая унесла жизни трех человек. Около 10 вечера 18 января 2016 года снежное облако накрыло жилые дома. Из-за схода лавины с Юкспорра на скамье подсудимых оказались начальник отдела лавинной безопасности АО «Апатит» и главный специалист по оперативной работе транспортного управления предприятия. Им предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Родственники погибших ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как АО «Апатит» компенсировало причиненный лавиной ущерб в полном объеме. А должностных лиц приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей.

В пятницу, 19 февраля, следственный комитет возбудил уголовное дело.Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

В годовщину тех печальных событий мы решили рассказать, почему трагедии можно было избежать еще много лет назад, когда Кировск только начал расти у подножия Хибин.

Разумно ли было строить дома так близко к горам? Об этом мы поговорили с одним из главных экспертов по лавинам в России Николаем Казаковым, директором Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук, заведующим лабораторией лавинных и селевых процессов, кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом по специальности «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».

«Домов не должно было быть»

Уроженец Мурманска, он в 1985-1988 годах работал начальником горно-лавинного участка Цеха противолавинной защиты ПО «Апатит». В период подготовки Олимпиады в Сочи был экспертом по вопросам лавинной опасности при оргкомитете «Сочи-2014».

- Вы выступали против строительства жилых домов под горой Юкспорр. Где в районе Хибин не стоило возводить жилые постройки? Как этот вопрос выносился на обсуждение и почему же все-таки дома были построены?

- В Кировске очень много домов стоит в лавиноопасных зонах, и не все из них защищены дамбами. В 1986 или в 1987 году, сейчас уже точно не помню, на техническом совете Цеха противолавинной защиты (ЦПЗ) ПО «Апатит», в котором я тогда работал в должности начальника горно-лавинного участка «Новый Рудник», по настоянию администрации рассматривался вопрос о согласовании проекта строительства домов № 14 и 16. Я выступил против этого по нескольким причинам. Во-первых, дома расположены в зоне действия воздушной волны лавины из лавиносбора № 22. Во-вторых, к этому времени была построена противолавинная дамба (что и сподвигло администрацию к строительству этих домов под ее защитой). Поэтому возникла опасность того, что при ударе лавины о дамбу и резком ее торможении случится отрыв снеговоздушного облака от тела лавины, что приведет к резкому увеличению скорости и дальности выброса снеговоздушного облака.

Лавина засыпала гаражи и снесла деревья.Фото: Евгений САЗОНОВ

У начальников других горнолавинных участков и ведущих специалистов ЦПЗ возникли такие же опасения, и согласия на строительство техсовет ЦПЗ не подписал. Потом, уже после моего отъезда из Хибин, дома построили (№ 14 – в 1989 году, № 16 – в 1990-м). В начале 90-х годов воздушная волна ударила по окнам этих домов, но их не выбила. Случай повторился то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х.

«Ответили отказом»

- Вы предлагали руководству нашей области разработать крупномасштабные карты лавинной опасности для региона, как это сделали, например, для Сахалинской области и Красной поляны?

- Да, в конце 2014 года я участвовал в совещании, проводившемся МЧС Мурманской области по вопросам защиты населения от лавин. Мы предлагали, например, выполнить оценку лавинной опасности территории всех населенных пунктов региона и транспортных магистралей, создать перечень всех объектов, сооружений и жилых домов, расположенных в лавиноопасных зонах. Только после этого можно с цифрами в руках решать, какая нужна защита и сколько она будет стоить. Нужно отметить, что наши предложения были восприняты серьезно и конструктивно. Но такая работа требует времени, денег и быстро не делается.

Николай Казаков. Фото: Сахалин.инфо.

Насколько мне известно, в 2013 или 2014 году руководство Мурманской области обращалось в Росгидромет с просьбой взять на себя (по крайней мере, помочь) проблему обеспечения противолавинной безопасности. Там ответили отказом. Но обеспечение такой безопасности населения – обязанность именно обеспечения Росгидромета, в составе которого существует финансируемая из госбюджета РФ противолавинная служба.

«Нужно работать круглосуточно»

- Что могло пойти не так в этом конкретном принудительном спуске лавины со склона?

- Как я уже говорил, за последние 25 лет воздушная волна из лавиносбора № 22 ударяла по окнам этих домов как минимум дважды. Были и другие случаи. Например, 9 февраля 1987 года лавина засыпала 240 метров железной и шоссейной дороги, разрушила более 200 метров теплотрассы и частный гараж.

Но в те годы лавины спускали регулярно, что не позволяло накопиться в лавиносборе большому объему снега. В случае с лавиной в 2016 году не было установлено полноценное оцепление участка работ.

Лавина накрыла микрорайон Кукисвумчорр около 22.00 в четверг, 18 февраля.Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

- Сможет ли дамба, которая сдержала часть снега, спасти от беды, если, например, лавина окажется более масштабной?

- Нет, конечно. Снеговоздушное облако (воздушная волна) лавины будет двигаться так же, как и сейчас. Насколько я помню, проект возведения защитных сооружений не был выполнен в том объеме, как предполагалось. Дамба должна была быть выше, предполагалось возведение лавинотормозящих сооружений по проекту Ржевского.

- Что можно было сделать, чтобы не случилась беда?

- В штате противолавинного центра в Кировске и на комбинате, учитывая, что лавиноопасные объекты сильно разбросаны (например, Коашва), а лавиносборов много, необходимо круглосуточное дежурство лавинщиков (лавины сходят и ночью, и в праздники), круглосуточная работа на метеорологической станции, надо регулярно копать шурфы в снежной толще, - нужно не менее 25 человек.

Жители Кукисвумчорр, где сошла лавина: "Как теперь здесь жить?".

НАШИ ДНИ

Последняя серьезная - если мерить по человеческим жертвам - лавина сошла в Хибинах 2 января. Она накрыла трех туристов из Санкт-Петербурга, одну девушку спасти не удалось. По предварительной версии, спортсмены специально подрезали снежный пласт. Что же сейчас делают в горах, чтобы трагедия не повторилась?

В Хибинах степень лавинной опасности колеблется на отметке 3-4 из 5 возможных. И принудительные спуски здесь происходят почти каждый день. Причем каждый раз участки разные. 17 февраля, например, лавинную опасность объявили в лавинных очагах № 22 и 23 горы Юкспорр, расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская. Местным жителям запретили находиться у подножия, а также в гаражах у дороги. Их могло накрыть снегом.

В ТЕМУ

На OpenTown своем мнение высказал Юрий Зюзин, бывший начальник ЦПЗ.

- Мы знали, что скоростные лавины будут генерировать снежно-пылевое облако, которое будет доходить до жилого дома. Поэтому я тогда (на техническом совете Цеха противолавинной защиты, - Ред.) предложил провести остекление со стороны склона стеклами повышенной прочности не менее 5 миллиметров. Мы несколько раз спускали крупные лавины из лавинного очага №22, и действительно облако доходило до дома, но ни разу стекла не были выдавлены, хотя стены дома были в снежных нашлепках. За тридцать лет, что прошли с тех пор, народ застеклил лоджии по своему усмотрению, заменил стеклопакеты, да и рамы стали старыми. Кроме того состояние карьера-ловушки и защитных дамб за тридцать лет несколько изменились.