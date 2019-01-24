Как выглядит платежка за ТКО? С 5 февраля жители Мурманской области начнут получать новые квитанции

C 1 января в Мурманской области начала действовать новая система по обращению с мусором, в частности с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для управляющих компаний (УК) это означает некоторые потери – уже в квитанции за февраль они должны исключить стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО. Теперь этим занимается «КолАтомЭнергоСбыт», поэтому строка «Услуга по обращению с ТКО» появится именно в их платежках.

– Коммерческое предложение данной компании было самым выгодным, и она может взять на себя весь цикл работ: расчёт квитанции, ее выпуск и доставка. У нас возникала идея создать собственный расчетный центр, но согласно исследованию экономистов, услуги «КолАтомЭнергоСбыта» выходят дешевле, – объясняет подобный выбор директор мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров.

.Директор мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Сегодня журналистам показали, обновленную квитанцию. В дома северян ее начнут разносить с 5 февраля, при этом сумма в строке за вывоз мусора в квитанциях должна сократиться.

Напомним, с учетом единого тарифа на 2019 год и норматива накопления мусора для населения плата с одного проживающего составляет 133,56 рублей в месяц. Однако некоторые УК решили так просто не отдавать часть своей прибыли.

– Расскажу о неприятном сигнале, который удалось выявить. Одна из управляющих организаций сообщила жильцам, что не будет включать в их квитанции расходы за вывоз мусора: «Но у нас же в стране с Нового года цены возросли, поэтому давайте поднимем плату за содержание и ремонт дома на 15%», – возмутился на встрече со СМИ заместитель губернатора Евгений Никора. – Это в три раза больше, чем они исключили по мусору, люди должны понимать - они (как собственники жилья, - Ред.) могут воздействовать на УК и сигнализировать о подобном нарушении.

Зместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Важно, что за новую строчку в платежке можно получить перерасчет. Если в квитанции отражена некорректная информация о плательщике или количестве проживающих в квартире, необходимо обратиться в филиал «КолАтомЭнергоСбыта». Туда же идем, если вы были в отпуске или проживаете в другом регионе, а квартира простаивает в Заполярье.

– Перерасчет осуществляется при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, – уточняют в «Управлении с отходами».

Схема такая же, как при перерасчете за остальные коммунальные услуги, например, электричество. Вам необходимо предоставить паспорт, документы на жилое помещение, заявление на перерасчет и документы, подтверждающие ваше отсутствие в указанные даты. Как правило, билеты на поезд или самолет.

Бесплатно квитанции пока можно оплатить на «Почте России» и в отделениях «Газпромбанка».

– «Сбербанк» продолжит принимать платежи за коммунальные услуги. Сейчас с ним продолжаются переговоры, чтобы снизить сумму комиссионного сбора, – уточняет Андрей Петров.

В очередной раз отметим, теперь плата напрямую зависит от числа людей, проживающих в квартире. То есть одинокие люди в больших помещениях станут платить меньше, а большие семьи в маленьких – больше. Чтобы обезопасить многодетных от огромных затрат, правительство Мурманской области готово субсидировать за счет бюджета часть расходов, а именно 30%. При этом долгов по коммуналке быть не должно.

Пока система по обращению с ТКО в нашем регионе только начинает свою работу, но уже сейчас Министерство природных ресурсов России отметило Мурманскую область в числе лучших.

– По Северо-Западу Заполярье лучше всех справилось с переходом на новую систему. Это закономерный результат длительной подготовки, начатой еще в декабре 2017 года с выбором регионального оператора, одновременно являющегося концессионером. В новогодние праздники мы очень серьезно занимались мониторингом, работало несколько «горячих линий». И люди даже в соцсетях отметили, что в первые дни января было чище, чем в аналогичный период 2018-го, – подчеркнул Евгений Никора.

«Горячая линия» АО «Управление отходами» доступна до сих пор. Здесь вы можете сообщить о качестве услуг, рассказать о проблемах с вывозом ТКО или о состоянии контейнерной площадки.

Телефон: 8-800-707-13-71(пн.- сб. с 9.00 до 17.30, вс. - выходной).

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