Многодетные семьи Мурманска получат скидку 30% при оплате квитанцию за мусор

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-14T18:07:53+03:00

В Мурманской области многодетным семьям будут выдавать денежную сумму, в размере 30% от всех коммунальных квитанций. И мусор тоже сходит в этот перечень. Но чтобы такую субсидию получить, нужно попасть в особую категорию "малого дохода". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Платежка» поступит в обычном объеме, а для восполнения расходов северянам просто выдадут деньги на руки, в рамках коммунальной субсидии

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Культура обращения с бытовыми отбросами в Заполярье меняется к лучшему с каждым годом. И все-таки происходит это медленно - есть куда стремиться. Ускорить процесс по нормальной обработки мусора должна новая компания «Управление отходами». По крайней мере, такие надежды возлагаются на нее правительством Мурманской области.

Ну а мы с Вами будем оплачивать работу нового оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами): по 133 рубля «с носа». То есть, средняя семья из 3-х человек заплатит, в среднем, около 400 «рэ». Не такая уж и большая сумма, если уборка мусора и правда изменится к лучшему! Первые квитанции увидим уже в феврале. Многодетные семьи, традиционно, получат скидку.

- Субсидия предоставляется семье в размере 30% от оплаты всех коммунальных услуг. Предоставляется она многодетным семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже двух величин прожиточных минимумов, по основным социально-демографическим группам населения. В настоящий момент у нас в области 3470 семей, которые получают такую меру поддержки. Чтобы квитанция за обращение с ТКО вошла в список льгот на коммунальные услуги, мы еще в декабре внесли изменения в закон, в соответствие с поручением губернатора, - сообщили «КП» в министерстве социального развития Мурманской области.

Итак, все коммунальные платежи семьи (за мусор в том числе) складываются, после чего из общей суммы вычитают 30%. Именно эти денежки государство выдает на руки многодетной семье. Получается экономия, даже если квитанции уже оплачены.