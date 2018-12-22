2018-12-23T00:30:31+03:00
Фотоконкурсы

Итоги фотоконкурса «Лучший друг человека»

Поздравляем наших победителей и благодарим участников!
Анна СТЕПАНОВА
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Год Желтой Земляной Собаки, который наступил 16 февраля 2018 года, останется с нами до конца января 2019-го.Год Желтой Земляной Собаки, который наступил 16 февраля 2018 года, останется с нами до конца января 2019-го.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уходящий год выдался преданным, озорным и спортивным, под стать своему символу. И раз до главного праздника осталось всего 10 дней, мы, как и планировали, подводим итоги фотоконкурса «Лучший друг человека».

В течение месяца читатели «Комсомолки» присылали снимки своих питомцев, чтобы мы вместе с вами могли порадоваться их успехам и выбрать самое лучшее фото по количеству «лайков». Всего заявилось более 50 участников, и тройка лидеров среди них формировалась довольно долго.

Мы не ограничивали фантазию участников: коллажи, эффекты, количество героев на снимке…

Поздравляем! Фото: Скриншот сайта

Поздравляем!Фото: Скриншот сайта

Поэтому наши победители получились настолько разными. И это здорово! Позвольте представить, веселый и добрый Гоша. В 2018 году он научился танцевать на задних лапках, приносить игрушку прямо в руки своей хозяйке и выиграл конкурс «КП». Его мордашка с высунутым языком собрала 751 голос и вывела его на первое место. Совсем немного не хватило для победы шпицу по кличке Купер. Этот пушистый комочек удобно устроился на руках у маленькой Полины и улыбки этих друзей не оставили никого равнодушными. Совместное фото набрало 558 «лайков», на 103 голоса обогнав той-терьера Фею и ее прекрасную хозяйку.

Совсем скоро мы свяжемся с победителями, а пока же скажем спасибо всем, кто принимал участие, присылал фотографии, комментировал конкурс и писал в соцсетях!

Сейчас мы объявили новый конкурс, навеянный новогодним настроением. Доставайте из фотоальбомов свои старые снимки, встретим 2019-й с ностальгией.

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