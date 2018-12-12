Встречаем Новый год-2019 с ностальгией! «Комсомолка» объявляет конкурс «Старый добрый Новый год»

Ну и Новый год! Настроения нет, подарки не куплены. Вот раньше, в детстве, сколько радости было… Стоп! Мы сами кузнецы своего счастья! Давайте вместе создадим особую атмосферу праздника. «Комсомолка» объявляет конкурс «Старый добрый Новый год».

Доставайте из фотоальбомов свои старые снимки, на которых запечатлено как вы встречали главный зимний праздник, как к нему готовились в вашей семье. Мы принимаем снимки, сделанные до 2001 года (привет, миллениум!) на электронный адрес web@kpmk.ru, или через сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Кроме того, вы можете загрузить фото через специальную форму, представленную ниже.

Будьте внимательны, от каждого участника мы принимает только ОДНУ фотографию. История, как было сделано это фото, только приветствуется!

Победителей выберем традиционно - по количеству «лайков» на нашем сайте. Они получат призы от редакции, а лучшие снимки будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» - Мурманск».

Итоги фотоконкурса подведем 9 января, в преддверии Старого Нового года.