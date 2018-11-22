2018-11-23T16:49:13+03:00
Фотоконкурсы

Фотоконкурс «Лучший друг человека»: выбираем символ 2018 года

Чтобы принять в нем участие, нужно прислать фотографию хвостатого любимца и рассказать, чем он отличился в этом году
Анна СТЕПАНОВА
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Настоящий друг, защитник и член семьи - все это он, любимый питомец.Настоящий друг, защитник и член семьи - все это он, любимый питомец.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Год Желтой Земляной Собаки, который наступил 16 февраля 2018 года, останется с нами до конца января 2019-го. Поэтому задумываться над вопросом, что год грядущий нам готовит достаточно рано, но почему бы не поразмыслить над его итогами?

Владельцы собак объединяйтесь!

Пока вы занимаетесь столь полезным делом, мы хотим выразить признательность Желтой Собаке еще раз и выбрать символ 2018 года! Вспомните, чем радовал и вдохновлял вас любимый питомец, о его достижениях и забавах - расскажите о них читателям «Комсомолки».

Обязательное условие: один участник может опубликовать только одну фотографию!

Счастливчиков, набравших большее число «лайков» на сайте, ждут специальные призы от редакции «КП» - Мурманск» и партнеров конкурса. Само голосование продлится ровно месяц, до 22 декабря, а дарить свое «сердечко» понравившемуся участнику (или участникам) можно каждые 24 часа.

Мы ждем снимки символов уходящего года на электронную почту web@kpmk.ru или в сообщениях группы в социальной сети «ВКонтакте». Фотографию также можно загрузить сюда, на страницу конкурса, используя форму, представленную ниже.

Важно!

В кадре может быть несколько животных, пес может быть запечатлен с хозяином или сразу со всей семьей. Проявите фантазию!

В фотоконкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток, которые искусственно увеличивают количество «лайков».

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