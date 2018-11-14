2018-11-14T18:33:11+03:00
Общество

Фотографиям с детьми в тюремной робе, за которые раскритиковали полицию Мурманска, полгода

А вот на мероприятии в парке семейного отдыха, посвященном Дню сотрудника правоохранительных органов, представители силовых структур были
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сейчас служебная проверка по факту произошедшего продолжается. Фото: vk.com/happypark_murmansk.Сейчас служебная проверка по факту произошедшего продолжается. Фото: vk.com/happypark_murmansk.
Изменить размер текста:

Кажется, скандал, который разгорелся вокруг мероприятия по профориентации, где детей одели в тюремные робы, по факту выеденного яйца не стоит. По крайней мере, сотрудников полиции, принявших участие в празднике, можно уличить разве только в том, что выложили на своей странице не совсем актуальные снимки. Напомним, пресс-релиз УМВД России по Мурманской области о проведении мероприятия по профориентации, где дети облачались в тюремную робу и фотографировались на фоне ростомера, стал поводом для внутреннего служебного разбирательства и проверок со стороны следственного комитета и прокуратуры региона. Добиться наказания людей, придумавших одевать детей в столь специфические костюмы, намерен и детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган.

«КП» удалось узнать, что на самом деле происходило на том мероприятии и есть ли в чем обвинять сотрудников полиции.

- Действительно, 10 ноября в профессиональный праздник сотрудников правоохранительных органов в павильоне «Полиция» проходило мероприятие по профориентации, на которое мы пригласили и сотрудников силовых структур. Перед ними стояла задача уделить внимание нашим маленьким посетителям и рассказать о своей удивительной профессии и о том, какими качествами должен обладать блюститель порядка. И дети, и их родители остались очень довольны встречей, - рассказывает представитель парка для семейного отдыха Елена Дубровская. - Задачи у сотрудников полиции одевать детей в какие-либо костюмы не было, да они этого и не делали. Фотографии же, из-за которых и раздули весь этот скандал, и вовсе не с этого меропрития. У нас уже давным давно другая форма. Так что им точно уже есть полгода. Что касается костюма в полоску, он вообще используется как декорация.

В парке семейного отдыха можно примерить на себя не только образ полицейского, а также стать врачом, пожарным, журналистом или ветеринаром. Фото: vk.com/happypark_murmansk.

В парке семейного отдыха можно примерить на себя не только образ полицейского, а также стать врачом, пожарным, журналистом или ветеринаром. Фото: vk.com/happypark_murmansk.

Коллега Дубровской Анатолий Мухин отметил, что в павильоне «Полиция» их маленькие клиенты, действительно, играют в современные «Казаки-разбойники». Дети делятся на команды: первые выполняют роль блюстителей порядка, а вторые — преступников, которых ловят и сажают в тюрьму. Но, как подчеркнул Анатолий Мухин, это не более чем игра.

Насколько такое профориентационное развлечение имеет место быть, теперь разбираются надзорные ведомства. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни не видят в такой игре ничего плохого, другие удивляются, как до такого вообще можно было додуматься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети в тюремных робах: СКР и прокуратура Мурманска заинтересовались скандальными фото с урока профориентации.

В социальных сетях разгорается настоящий скандал вокруг, казалось бы, невинного мероприятия по профориентации в Мурманске. Еще бы детей на нем одели ... в полосатые тюремные робы (подробности).

Борис Коган: Люди, придумавшие одеть детей в тюремную робу, не подготовлены к работе с ними.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области не исключает возможности, что дети сами захотели примерить костюмы заключенных (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
От Китая до США: в Мурманске участники деловой недели отправили 300 карточек со спецгашением
Мурманчанина, резавшего на глазах у сына собаку, через суд лишают родительских прав
Поселок Териберка в Мурманской области вновь доступен для посещения
В Апатитах 250 собак остались без еды
В Мурманске нашли труп мужчины в Кольском заливе
Температурный рекорд в ноябре: В Мурманске не было так тепло уже 79 лет
В баре Североморска убили 20-летнюю девушку одиннадцатью ударами ножа
Знаменитый мурманский памятник Ждущей удостоился отдельной книги
В Мурманской области перекрыта дорога на Териберку
За десятилетие выбросы, загрязняющие атмосферу Мурманской области, сократились на 22%
В Мурманске размещают новые фонарные столбы на улице Шевченко
Арктическим курсом - с надежным интернетом «МегаФона»
ДТП с грузовиками в Мурманске: погиб 68-летний пенсионер, который врезался в «КамАЗ» с асфальтом
Под Апатитами фура врезалась в детский микроавтобус
Лис, которого видели в центре Мурманска, оказался домашним
В Мурманске две собаки, которых спасли на пожаре, живут в машине
В Видяево пенсионер угрожал пистолетом молодой паре
Зооволонтеру из Мурманска угрожают хозяева истощенной немецкой овчарки
В мурмашинскую колонию прислали телефон в тюбике крема