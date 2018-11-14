Фотографиям с детьми в тюремной робе, за которые раскритиковали полицию Мурманска, полгода

Кажется, скандал, который разгорелся вокруг мероприятия по профориентации, где детей одели в тюремные робы, по факту выеденного яйца не стоит. По крайней мере, сотрудников полиции, принявших участие в празднике, можно уличить разве только в том, что выложили на своей странице не совсем актуальные снимки. Напомним, пресс-релиз УМВД России по Мурманской области о проведении мероприятия по профориентации, где дети облачались в тюремную робу и фотографировались на фоне ростомера, стал поводом для внутреннего служебного разбирательства и проверок со стороны следственного комитета и прокуратуры региона. Добиться наказания людей, придумавших одевать детей в столь специфические костюмы, намерен и детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган.

«КП» удалось узнать, что на самом деле происходило на том мероприятии и есть ли в чем обвинять сотрудников полиции.

- Действительно, 10 ноября в профессиональный праздник сотрудников правоохранительных органов в павильоне «Полиция» проходило мероприятие по профориентации, на которое мы пригласили и сотрудников силовых структур. Перед ними стояла задача уделить внимание нашим маленьким посетителям и рассказать о своей удивительной профессии и о том, какими качествами должен обладать блюститель порядка. И дети, и их родители остались очень довольны встречей, - рассказывает представитель парка для семейного отдыха Елена Дубровская. - Задачи у сотрудников полиции одевать детей в какие-либо костюмы не было, да они этого и не делали. Фотографии же, из-за которых и раздули весь этот скандал, и вовсе не с этого меропрития. У нас уже давным давно другая форма. Так что им точно уже есть полгода. Что касается костюма в полоску, он вообще используется как декорация.

В парке семейного отдыха можно примерить на себя не только образ полицейского, а также стать врачом, пожарным, журналистом или ветеринаром. Фото: vk.com/happypark_murmansk.

Коллега Дубровской Анатолий Мухин отметил, что в павильоне «Полиция» их маленькие клиенты, действительно, играют в современные «Казаки-разбойники». Дети делятся на команды: первые выполняют роль блюстителей порядка, а вторые — преступников, которых ловят и сажают в тюрьму. Но, как подчеркнул Анатолий Мухин, это не более чем игра.

Насколько такое профориентационное развлечение имеет место быть, теперь разбираются надзорные ведомства. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни не видят в такой игре ничего плохого, другие удивляются, как до такого вообще можно было додуматься.

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