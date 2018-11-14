Дети в тюремных робах: СКР и прокуратура Мурманска заинтересовались скандальными фото с урока профориентации

В соцсетях разгорается настоящий скандал вокруг, казалось бы, невинного мероприятия по профориентации в Мурманске. Еще бы детей на нем одели ... в полосатые тюремные робы.

- Мероприятие прошло на территории одного из парков для семейного отдыха и развлечений, расположенного в крупном торговом центре. Организаторы игры предложили детям и их родителям различные костюмы, чтобы «примерить на себя» тот или иной образ. А после сотрудники внутренних дел провели с участниками профилактическую беседу, - так описывают прошедшее мероприятие в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пока одни маленькие северяне, накинув жилеты с надписью «полиция», составляли фотороботы, распутывали загадки в детективном квесте, снимали отпечатки пальцев с предметов и соревновались в физической подготовке, их сверстники в полосатой робе, похожей на ту, что носили узники концлагеря «Освенцим», фотографировались на фоне ростомера.

Фото: пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Собственно, снимки последних и вызвали в сети широкий резонанс. В итоге дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение скандального мероприятия, и коммерческой организации, предоставляющией подобные услуги, взялись все надзорные ведомства.

Первым служебную проверку назначил начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков:

- Если вина сотрудников полиции будет установлена, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Предварительно установлено, что сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.

Аналогичное поручение дал своим сотрудникам и прокурор региона Василий Щербаков, и руководитель следственного комитета Заполярья Андрей Ефремов.

КСТАТИ

Еще нелегче

Эрудированные пользователи соцсетей высказали свою версию неоднозначного мероприятия, предположив, что игра была построена по мотивам Стэнфордского тюремного эксперимента. Мол, детям самим предлагалось выбрать роли, которые они хотели бы сыграть, тем самым маленькие северяне показали свои скрытые наклонности. Но так ли это, большой вопрос.