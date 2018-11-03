2018-11-06T10:55:15+03:00
Дом. Семья

40 из 82 арестованных в Мурманске шпицев отправились в Москву искать дом

Судьбу еще 14 собак будут устраивать заполярные зоозащитники
Елена ЧУМАКОВА
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Теперь эти вдоволь настрадавшиеся собачки в надежных руках. Фото: Юлия РекалоТеперь эти вдоволь настрадавшиеся собачки в надежных руках. Фото: Юлия Рекало
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Страдания, голод и антисанитарные условия остались, кажется, остались позади для большей части шпицев, которых три недели назад изъяли у нерадивой заводчицы судебные приставы. Напомним, жительница Кольского района больше десяти лет содержала настоящий концлагерь для этих породистых собак – животных годами не выпускали на улицу, а за корм им приходилось драться, поскольку еды на всех попросту не хватало. В итоге 82 шпицев попросту арестовали и изъяли судебные приставы, а конце этой недели они пошли с молотка. В результате торгов, за организацию которых отвечало Росимущество, десять собак забрал один из взыскателей многотысячного долго заводчицы, еще 55 купил столичный благотворительный фонд «Шпиц-Команда».

- Из Мурманска мы привезли сорок животных. Собак разместили в ветеринарном центре. Сейчас они проходят первичный осмотр, обрабатываются от паразитов, которые на них просто кишат. Все грязные, чудовищно вонючие и облезлые. Есть с травмированными лапами, есть писающие с кровью. После карантина и тестов, что бы быть уверенными, что опасных инфекций нет, малышей нужно забирать по домам, - подвели предварительные итоги в «Шпиц-Команде».

Еще 14 шпицев осталось на Севере, устройством их дальнейшей судьбы будут заниматься местные зоозащитники.

У собак жуткие дерматиты по всему телу. Фото: Юлия Рекало

У собак жуткие дерматиты по всему телу. Фото: Юлия Рекало

- Трое собак отправились к нашим коллегам в Полярные Зори. Под нашей опекой осталось 11 животных. Конечно, много тяжелых мы оставить у себя не смогли, но несколько нам все же достались. В частности сейчас под угрозой жизнь одной теперь уже нашей подопечной, у которой стоит диагноз «почечная недостаточность». Остальные в более хорошем состоянии, правда, все в жутких дерматитах, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – Нужна помощь кормами, пеленками и, конечно, финансами. В первый же день в ветклинике мы только на трех собак потратили 16 тысяч рублей.

Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка 5469 4100 1207 8790, (владелец Рекало Юлия Валерьевна ), которая привязана к номеру мобильного телефона 8-964-683-01-30.

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