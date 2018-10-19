В Мурманске заводчица устроила концлагерь для шпицев

19 Окт. 16:14 2018-10-20T14:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий концлагерь для собак красивейшей породы шпиц устроила северянка. Женщина держала в небольшом помещение … 86 (!) пушистиков. Правда, выяснилось это лишь после того, как в собачий дом пришли судебные приставы, чтобы арестовать имущество. Но обо всем по порядку.

Мухи и запах с первого по девятый этаж

– О том, что эта женщина занимается разведением шпицев, я узнала лет десять назад. Правда тогда она жила в Коле, а на ее попечении было около 30-40 собак. Потом, по слухам, дама переехала на страусиную ферму уже с 50ю песиками. Затем вместе со своими питомцами она снимала двухкомнатную квартиру в Молочном, - рассказывает о собачьей эпопее зоозащитница Татьяна Гоглева. – Женщина, которая согласилась сдать ей жилье, знала, что квартирантка будет жить там с собаками. Правда, она даже не догадывалась, что их будет столько.

Вскоре после того, как в девятиэтажку переехал новый жилец, в подъезде появился трупный запах и мухи. Прежние квартиросъемщики отказались терпеть такое малоприятное соседство и попросили хозяйку квартиры выселить арендаторшу. Чтобы выполнить их просьбу, женщина приехала из Санкт-Петербурга на машине, в которой и провела следующие пять дней, а когда все-таки попала в свою квартиру, ужаснулась. От ее пусть и небольшого ремонта не осталось и следа: краска от пола отслоилась от собачей мочи, от влажности обои отошли от стен, кроме того, по всюду опарыши, дохлые мухи и остатки экскрементов животных.

Пока хозяйка приходила в себя, квартирантка усадила своих многочисленных питомцев в коробки, перенесла в машину и отбыла в неизвестном направлении. Пришедшая же в себя женщина пошла в полицию и написала заявление на квартирантку о том, что та жестоко обращается с животными.

На учете не стоит?!

Как выяснилось, предприимчивая мурманчанка отправилась в столицу Заполярья «осчастливливать» своим присутствием других жильцов.

– Горе-заводчица сняла цокольный этаж при гостинице, сказав владельцу помещения, что хочет открыть парикмахерскую для животных. Но совсем скоро другие арендаторы стали жаловаться на тлетворный запах, а потом уже ставший привычным собачий лай стих и они забили тревогу, испугавшись, что и с самой странной хозяйкой, и с ее многочисленными питомцами, что-то случилось, - продолжает свое повествование Татьяна Гоглева. – В итоге одна из арендаторов вышла на меня. Вместе с владельцем помещения мы вызвали полицию и попытались попасть внутрь, но арендатор отказалась открыть дверь. К слову, замки она самовольно поменяла. Дверь пришлось вскрывать.

На незваных гостей заводчица набросилась с монтировкой, двум успела брызнуть баллончиком в лицо. Пара сильных мужчин с трудом смогла скрутить ее. Посетители вызвали неотложку психиатрической больницы, врачи долго беседовали с потенциальной пациенткой в машине и вынесли вердикт «вменяема». Да и сама дама заявила, что на учете в психоневрологическом диспансере она не стоит, зато поразила присутствующих своей осведомленностью, что в базе есть ее однофамилица.

Вынужденная, зато спасительная мера

А на следующий день в собачий дом нагрянули судебные приставы. Оказалось, что у хозяйки шпицев долг по кредитам, страховым взносам и коммунальным платежам на общую сумму почти в один миллион рублей. В работе у судебных приставов находится 25 исполнительных листов. Сотрудники регионального УФССП приехали арестовывать имущество должницы. Во время этой процедуры они-то и насчитали 82 шпица, еще двух, находящихся при смерти, оставили владелице, а кто-то умер

- На исполнении в отделе Кольского района находится исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании задолженности больше 900 тысяч рублей. Женщина знала о ней, но никаких мер к ее погашению не предпринимала и, более того, скрывалась от наших сотрудников. Нам пришлось начать розыскные мероприятия, в ходе которых и было установлено нахождение должницы в Мурманске, - прокомментировала ситуацию Елена Гонштейн, начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействию со СМИ УФССП по Мурманской области. – 17 октября был произведен арест ее имущества, в том числе и 82 собак породы шпиц. Подчеркну, что это была вынужденная мера, так как другого имущества у должницы не было. Питомцы гражданки содержались с нарушение санитарных и ветеринарных норм и были в плохом состоянии. В связи с чем их пришлось изъять и поместить в Центр временного содержания животных.

Зоозащитники более красноречивы и в подробностях описывают состояние узников настоящего концлагеря для собак.

- Шпицы находились в ужасном состоянии: почти все больные в блохах и глистах. У двух собак пневмония, один песик после перенесенного инсульта. Три суки беременные, но когда им рожать, не знает даже сама хозяйка. Животные сильно истощены. В помещение, где они содержались, мы нашли всего две упаковки корма по 3,5 килограмма, причем один из них открытый. Как нам стало известно, женщина колола щенков глюкозой. Погибающих же от инфекции и голода собак, она выносила в огромных клетчатых сумках, а когда жила в Молочном, и вовсе складировала на балконе в черных мешках, - описывает ситуацию зоозащитница. – А вот никаких документов на собак у хозяйки шпицев не было. Ни один из ее многочисленных питомцев не чипирован, а татуировки есть только у троих.

Травля и уничтожение

Правда, у самой заводчицы породистых собак совершенно иное мнение на этот счет. Свое видение всей ситуации она описала на странице в Facebook:

- На днях я подверглась жестокому физическому и моральному насилию, я не буду это умалчивать и скрывать. Полный текст с именами виновных я разослала своим друзьям, уважаемым в кинологии заводчикам с предупреждением, что если вечером я не выйду на связь, все материалы они опубликуют на Facebook и передадут в правоохранительные органы вместе с видео и фотоматериалами. Основная цель – травля меня на протяжении уже очень долгого периода, рейдерский захват моих собак и уничтожение меня. Уже были попытки меня убить и сдать в дурдом. Слава Богу, я и собаки остались живы. Чтобы не было больше попыток их изъять, озвучиваю уже многим известную информацию: все мои собаки переоформлены на моих друзей, и даже не пытайтесь узнать на кого. Очень советую оставить меня в покое и забыть о моем существовании.

В комментариях к своему посту она объясняет и ситуацию с судебными приставами. Наличие задолженности заводчица признает, правда уверяет, что договорилась об отсрочке ее погашения. Но те, кто нагрянул к ней с полицией, организовали изъятие у нее собак и теперь она боится, что ее любимцы погибнут, – ведь условия в ЦВСЖ не самые лучшие. Кстати, позже свой пост вместе с комментариями дама удалила.

- В приюте на бетонный пол постелили картонные коробки, чтобы было и собакам было теплее, и убирать за ними легче. Их уже осмотрели врачи государственной ветеринарной лечебницы. К сожалению, сейчас их нельзя лечить от паразитов – они слишком истощены и просто не перенесут подобного рода медикаменты. Шпицам необходимо хорошее питание, - отмечает Татьяна Гоглева.

Правда, в ЦВСЖ такого количества корма нет – ведь за один день количество подопечных увеличилось практически в два раза. Ветошь, пеленки, детское питание, влажный и сухой корм можно передать через зоозащитницу, договорившись с ней о встрече по телефону 8-953-300-74-42, или лично привезти в приют по адресу: Автопарковый проезд, 20 (вторые ворота), предупредив, что это для шпицев.

Желающих хоть отбавляй

В ЦВСЖ собаки пробудут десять дней – именно столько времени отводит законодательство на то, чтобы человек одумался и погасил долг. Если этого не случится, и без того натерпевшихся пушистиков оценят и реализуют в счет погашения набежавший за эти годы суммы. К слову, проблем с продажей возникнуть не должно – ведь стоимость в таких случаях гораздо ниже рыночной, которая в данном случае начинается от 20 тысяч рублей.

- Желающих забрать породистых собачек очень много – мой телефон просто разрывается от звонков потенциальных владельцев. Я всех предупреждаю, что все собаки больные и требуют вложения не только физических и моральных сил, но и больших финансовых затрат. Мы будем настаивать на стерилизации всех подопечных этой заводчицы – дабы животные вновь не попали в руки дельцов, мечтающих наживиться на породистых собаках, - подчеркивает Татьяна Гоглева.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Проводится проверка

Врио начальника отдела информации общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева:

- 3 октября в отдел полиции по Кольскому району поступило заявление от собственника квартиры о причинение имущественного ущерба и жестокого обращения с животными. Сейчас проводится проверка по данному обращению, в ходе которой назначена ветеринарная экспертиза, которая и установит наличие увечий у собак. Процессуальное решение по ней еще не вынесено. Однако если будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, материалы проверки направят в административную комиссию по месту жительства обратившегося, то есть в поселок Молочный, которая и будет решать вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области начали собирать помощь для шпицев. Помочь можете и вы (подробности).