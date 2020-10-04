Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 октября 2020 года: продолжается масштабное исследование на антитела

Второй этап исследования на антитела стартовал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15270 заболевших COVID-19, 12642 человека выздоровели и 225 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 8609 человек. 72 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2322 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 12948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 96 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Печенгском районе (+2, всего 606), Североморске (+10, всего 1400), Кольском районе (+1, всего 491), Апатитах (+1, всего 321), Кировске (+1, всего 181) и Оленегорске (+9, всего 206).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 8609 случаев

Белокаменка - 2322 случая

Североморск - 1400 случаев

Печенгский район - 606 случая

Мончегорск – 582 случая

Кольский район - 491 случай

Апатиты – 321 случай

Кандалакшский район – 219 случаев

Оленегорск – 206 случаев

Кировск – 181 случай

Ковдорский район - 161 случай

Ловозерский район - 71 случай

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 8609

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 219

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 321 и 181 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 491 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Исследование продолжается

В Мурманской области продолжается масштабное исследование на антитела к CoViD-19.

- Важно, чтобы во втором этапе участвовали волонтеры первого этапа. Тогда ученые смогут сравнить показатели и понять, как долго сохраняется естественный иммунитет к новому коронавирусу и какой он силы, - уточнили в оперштабе.

Исследователи рассчитывают, что во втором этапе снова примут участие 3117 добровольцев разных возрастных групп: дети от года до 17 лет, а также взрослые 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70 лет и старше.

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