Губернатор Мурманской области рассказал о судьбе госпиталя в Мурмашах

Судьба госпиталя в Мурмашах решена. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Коронавирус часто становится темой №1 в Мурманской области. А уже в его рамках часто обсуждают госпиталь в Мурмашах. С момента своего появления в июне этого года, он не принял ни одного пациента, разве что во время учений.

Не удивительно, что многих интересует судьба госпиталя, на создание которого потратили почти миллиард рублей.

- Госпиталь ставился как резервный для Белокаменки. В момент моего обращения к президенту там была опасная ситуация, госпиталь был развернут для приема больных коронавирусом в случаев продолжения массовых заболеваний, а такие риски были высоки. Слава богу, госпиталь не понадобился. На сегодняшний день ситуация в Белокаменке стабильна и спокойна. Этот госпиталь будет свернут в ближайшее время. Оборудование будет распределено по медицинских учреждениях для наращивания их мощностей. В случае необходимости госпиталь будет использован, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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