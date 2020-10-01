Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса

Андрей Чибис привился от ковида в Москве. Фото: Правительство Мурманской области

На прошлой неделе в Заполярье привезли первую партию вакцины от коронавируса. Она отправилась в Мурманскую областную больницу, чтобы привить в первую очередь медработников, которые работают в грязной зоне.

В планах у Минздрава массовая вакцинная населения, но в ближайшее время онана Кольском полуострове пока не начнется. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о своем отношении к прививке от COVID-19.

- Еще на этапе тестирования первой в мире вакцины ваш покорный слуга сделал прививку в Москве. Чувствую себя хорошо. Считаю, что такую прививку надо делать, - сообщил Андрей Владимирович.

А пока северяне могут сделать прививку от гриппа, тем самым обезопасив себя от наложения коронавирус на другие сезонные заболевания и возникновения осложнений.

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