Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: надо ли делать тест прибывающим из-за пределов региона

Приезжающим придется сдавать тесты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все мы помним, как весной и летом надо было обязательно сидеть две недели на самоизоляции, если вернулся в Мурманскую область из другого региона или страны (когда границы были еще открыты). Потом ввели обязательные тесты для всех приезжающих, но все-таки потом от этого отказались. И вот опять.

Правда, пока речь идет только о тех, кто прибывает из других стран. Мера не распространяется на тех, кто приезжает из других регионов, по крайней мере, пока.

- Все прибывающие авиасообщением из других стран в Мурманскую область в обязательно порядке должны в течение трех дней через портал Госуслуг зарегистрировать свое прибытие , а потом сделать тест на коронавирус. И только по его результатам выйти на работу, а до этого должны находится на самоизоляции, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

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