Кто стал «Самым главным котом Заполярья»

Первое место занимает Антон Забиров и его красавец-кот.

Кто в доме главный? У каждого, конечно, свой ответ, но часто бывает, что самый важный и любимый … это кот. Именно поэтому 8 августа, во Всемирный день кошек, на сайте «Комсомольской правды» - Мурманск» стартовал конкурс «Самый главных кот Заполярья».

За полтора месяца, что шло голосование, фотографиями своих усатых-полосатых поделились 35 участников из Мурманска, Полярного, Мурмашей, Никеля, Заполярного, Спасска-Рязанского, Мохнаткиной Пахты, Варзуги и Ковдора. Признаться, каждый из хвостатых конкурсантов был достоин победы, но читателям «КП» все же пришлось выбрать самого достойного.

Всего за всех котов было отдано 3954 голоса! И мы рады назвать победителей.

Первое место – Антон Забиров из Мурманска и его очаровательный кот-британец - 805 голосов.

На втором месте – Мария Дроб из Мурманска и ее загадочный черный кот – 742 голоса.

На третьем месте – Ольга Маныкина со своим неповторимым сиамским котом – 474 голоса.

Поздравляем победителей! Мы обязательно пригласим их в нашу редакцию на награждение.

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