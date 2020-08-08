Выбираем "Самого главного кота Заполярья"

Ждем фото ваших самых любимых и очаровательных пушистиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто в доме главный? У каждого, конечно, свой ответ, но часто бывает, что самый важный и любимый… это кот. Так давайте же все вместе похвастаемся своими усатыми-полосатыми, посмотрим на мурлык друг друга и найдем "Самого главного кота Заполярья"!

Именно так называется конкурс «Комсомольской правды»-Мурманск», который стартовал 8 августа. Первым претендентом на звание лучшего усатого Заполярья стал кот Василий из Полярного. Фотографию своего любимца прислала нам северянка Светлана Гарькуша.

Кот Василий вальяжно лежит на спинке. Фото: Светлана Гарькуша

Присылайте и вы фотографии своих котов и кошек до 22 августа, и мы опубликуем их на сайте www.murmansk.kp.ru. Каждый день вы, ваши друзья, близкие и читатели сайта «КП» смогут голосовать за этих прекрасных животных, без которых сложно представить нашу жизнь.

В финале конкурса мы наградим владельцев пушистиков, которые наберут больше всего голосов. Присылайте нам фотографии на электронный адрес web@kpmk.ru или в группу в «ВКонтакте», загружайте их через форму ниже. Победителей мы назовем 23 августа.

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