В Германии возбудили уголовное дело на вора в законе Степу Мурманского

Степа Мурманский стал одним из самых видных криминальных авторитетов России.

Эхо 90-х долетело до 2020 года. В Германии прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по статье об организации преступного сообщества против криминального авторитета из Мурманска Степана Фурмана, который также известен как Степа Мурманский.

Вор в законе

Это результат совместной работы правоохранительных структур по линии Интерпола, в том числе доказательную базу собирали в УМВД и УФСБ по Мурманской области.

- С середины 1990-х годов Степан Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона, оказывал деструктивное влияние на местные пенитенциарные учреждения, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членами региональных ОПГ, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

В России против Степы Мурманского возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

27 лет по тюрьмам

Что известно о Степе Мурманском? Родился он в Никеле, сейчас ему 57 лет. Первую судимость получил уже в 14 лет за кражу. Через три года сел на шесть лет за разбой, а как только вышел, суд приговорил его к восьми годам за изнасилование (эта статья считается позорной в криминальном мире, а Степан Фурман по ней привлекался дважды: за нападение на девушку в Крыму сразу после освобождения после срока за кражу и за попытку изнасилования учительницы в Никеле). Наказание отбывал в том числе в знаменитом «Владимирском централе».

В 1997 году Степан Фурман получил два года по статьям за наркотики и незаконное хранение оружия, наказание отбывал в «Бутырке». Всего у Степы Мурманского восемь судимостей на общий срок в 27 лет 4 месяца. Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» было возбуждено потому, что криминальный авторитет был неоднократно «коронован». По сведениям ГУБОП, построить криминальную «карьеру» Фурману помогали грузинские воры Реваз Цицишвили (Цицка) и Рамаз Дзнеладзе (Рамаз). Авторитет из Мурманской области часто участвовал в сходках, многие их которых заканчивались арестами.

Фурман отличается очень неспокойным характером - его часто задерживали за драки, ношение оружия и выходки, совершенные под воздействием алкоголя и наркотиков.

В сентябре прошлого года Октябрьский районный суд заочно объявил Степана Фурмана, бежавшего из России, в международный розыск. Перед этими событиями Степа Мурманский некоторое время жил в родном Никеле, а также работал на подворье монастыря в Мурманске.

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