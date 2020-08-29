Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 августа 2020 года: 6000 учителей сдадут тест на коронавирус

Учителей проверят на ковид.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12631 заболевший COVID-19, 10188 человек выздоровели и 157 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6897 человек. 42 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние дни ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а 28 августа - еще у одного.Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2314.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 10317 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 66 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1075), Печенгском районе (+1, всего 447), Мончегорске (+2, всего 519), Апатитах (+1, всего 271), Кировске (+1, всего 162), Кандалакшском районе (+1, всего 143), Ковдорском районе (+1, всего 120), Оленегорске (+2, всего 119) и Терском районе (+1, всего 30).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 6897 случаев
Белокаменка - 2314 случаев
Североморск - 1075 случаев
Мончегорск – 519 случаев
Печенгский район - 447 случаев
Кольский район - 430 случаев
Апатиты – 271 случай
Кировск – 162 случая
Кандалакшский район – 143 случая
Ковдорский район - 120 случаев
Оленегорск – 119 случаев
Ловозерский район - 47 случаев
Терский район – 30 случаев
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус проник во все уголки Заполярья.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 6897
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 30
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 143
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 271 и 162 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Учителей проверят на ковид
6000 работников образовательных организаций проходят тесты на CoViD-19 в Мурманской области.
- Тестирование проводится в пятницу и субботу. Чтобы процедура прошла безопасно, составлен график сдачи анализа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметили в оперативном штабе Мурманской области. - Результаты теста поступят в образовательные организации до начала учебного года, после чего педагоги смогут приступить к работе.
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