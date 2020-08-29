Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 августа 2020 года: 6000 учителей сдадут тест на коронавирус

Учителей проверят на ковид. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12631 заболевший COVID-19, 10188 человек выздоровели и 157 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6897 человек. 42 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние дни ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а 28 августа - еще у одного.Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2314.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10317 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 66 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1075), Печенгском районе (+1, всего 447), Мончегорске (+2, всего 519), Апатитах (+1, всего 271), Кировске (+1, всего 162), Кандалакшском районе (+1, всего 143), Ковдорском районе (+1, всего 120), Оленегорске (+2, всего 119) и Терском районе (+1, всего 30).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6897 случаев

Белокаменка - 2314 случаев

Североморск - 1075 случаев

Мончегорск – 519 случаев

Печенгский район - 447 случаев

Кольский район - 430 случаев

Апатиты – 271 случай

Кировск – 162 случая

Кандалакшский район – 143 случая

Ковдорский район - 120 случаев

Оленегорск – 119 случаев

Ловозерский район - 47 случаев

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус проник во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6897

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 143

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 271 и 162 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Учителей проверят на ковид

6000 работников образовательных организаций проходят тесты на CoViD-19 в Мурманской области.

- Тестирование проводится в пятницу и субботу. Чтобы процедура прошла безопасно, составлен график сдачи анализа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметили в оперативном штабе Мурманской области. - Результаты теста поступят в образовательные организации до начала учебного года, после чего педагоги смогут приступить к работе.

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