В Мурманской области впервые с начала августа никто не умер от коронавируса

Коронавирус не смог одолеть северян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день в Мурманской области прибавляется по 2-4 новые жертвы COVID-19. Последний раз затишье на одни сутки наблюдалось 2 августа. И вот, спустя целых три с половиной недели, история повторяется - 28 августа в регионе не зафиксировано не одной смерти от коронавируса. Но надолго ли это? К сожалению, вряд ли.

По данным оперативного штаба, 27 августа число летальных исходов в Заполярье достигло 157. Ковид не щадит никого, забирая жизни всех, кто удачно подвернется. В наибольшей группе риска - пожилые северяне от 60 до 80 лет, которые продолжают оставаться на самоизоляции.

Всего в Мурманской области выявлено 12631 случай заражения коронавирусом. Абсолютным лидером является Мурманск - 6897 заболевших, Белокаменка - 2314 случаев и Североморск - 1075 зараженных. Тем не менее, много и выздоровевших - 10188 ковидных пациентов уже поправились.

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