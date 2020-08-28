В Мурманске во время пандемии коронавируса пассажиропоток упал в четыре раза

Юрий Сердечкин оценил состояние автопарка "Электротранспорта". Фото: Правительство Мурманской области

Увы, коронавирус больно ударил и по здоровью северян, и по экономике. Пагубное влияние инфекции ощутили на себе даже те, кто продолжал работать в время пандемии. Например, крупнейший в Мурманской области перевозчик – АО «Электротранспорт».

По словам руководителя предприятия Сергея Коробкова, во время пандемии коронавируса пассажиропоток упал в четыре раза. «Электротрансопрт» понес убытки и лишился возможности обновить свой автопарк. А между тем, средний возраст троллейбусов – почти 9 лет, а автобусов – 8,4. Срок эксплуатации в отличие от срока амортизации, конечно, еще не вышел. Тем не менее, автопарк требует обновления.

- Обновление автопарка – это первоочередная задача, – подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин. – Над этим вопросом предстоит работать. Мы активно готовимся к возможным переменам, необходимо глубже понимать проблематику, которая сложилась в отрасли.

Также заместитель главы региона отметил успехи в модернизации предприятия: диспетчерское сопровождение, меры антитеррористического реагирования, остановочные комплексы с современными онлайн-табло, на которых информация обновляется каждые 10 секунд.

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