Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 августа 2020 года: 9% пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

Врачи продолжают бороться за жизнь северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12364 заболевших COVID-19, 9638 человек выздоровели и 148 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6729 человек. 47 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. Последний раз там выявляли новые случаи 17 августа. Правда, тогда добавились сразу три заболевших. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2310.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10054 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 62 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1036), Мончегорске (+2, всего 516), Апатитах (+1, всего 269), Кировске (+3, всего 158), Кандалакшском районе (+1, всего 140), Оленегорске (+1, всего 114) и Ловозерском районе (+1, всего 40).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6729 случаев

Белокаменка - 2310 случаев

Североморск - 1036 случаев

Мончегорск – 516 случаев

Кольский район - 428 случаев

Печенгский район - 421 случай

Апатиты – 269 случаев

Кировск – 158 случаев

Кандалакшский район – 140 случаев

Ковдорский район - 118 случаев

Оленегорск – 114 случаев

Ловозерский район - 40 случаев

Терский район – 28 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус обошел всю Мурманскую область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6729

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 28

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 140

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 269 и 158 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 428 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

О состоянии больных

В Заполярье сохраняется положительная динамика в ситуации с коронавирусом.

- Количество выздоровевших возросло до 80%. Темп регистрации новых случаев снизился на 5%. 58% от развернутых 1266 коек свободны, - рассказывает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Что касается тяжести заболевания, то 50% пациентов с подтвержденным ковидом госпитализированы с легкой степенью тяжести, 40% - со средней и 9% - в тяжелом состоянии. 12 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находится 1200 человек.

Количество обращений в WhatsApp-приемную продолжает снижаться. Сформирован практически 20-кратный запас лекарств. Кстати, бесплатные противовирусные препараты северянам с легкой и бессимптомной формой ковида и ОРВИ продолжают выдавать.

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