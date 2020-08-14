Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 августа 2020 года: снимаются ограничения по коронавирусу

Скоро в Заполярье заработают торговые центры на полную мощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11656 заболевших COVID-19, 8469 человек выздоровели и 107 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6247 человек. Только 39 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8 и 11 августа - еще по одному. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2305.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9351 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 67 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 961), Мончегорске (+7, всего 486), Печенгском районе (+1, всего 384), Кандалакшском районе (+10, всего 126), Оленегорске (+1, всего 99) и Ловозерском районе (+2, всего 35).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6247 случаев

Белокаменка - 2305 случаев

Североморск - 961 случая

Мончегорск – 486 случаев

Кольский район - 414 случаев

Печенгский район - 384 случая

Апатиты – 259 случаев

Кировск – 154 случая

Кандалакшский район – 126 случаев

Ковдорский район - 106 случаев

Оленегорск – 99 случаев

Ловозерский район - 35 случаев

Терский район – 23 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус пробрался во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6247

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 126

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 259 и 154 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 414 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новые послабления

Жизнь в Мурманской области постепенно возвращается в прежнее русло, а вот когда она забьет ключом, рассказали в оперативном штабе при правительстве региона.

- Выход на плато и последующее снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений в нашем регионе. При сохранении положительной тенденции в ближайший месяц будут открыты многие объекты, - сообщили в оперштабе.

Итак, когда и какие заведения заработают в Заполярье?

С 19 августа откроются:

- организации общественного питания, за исключением фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах;

- торгово-развлекательные центры и магазины любой площади;

- бассейны при условии загрузка до 50%;

- в фитнес-залах, секциях и на всех объектах спорта, а также в музеях и библиотеках увеличается посещаемость до 75%;

- гостиницы, турбазы, хостелы, пансионаты, санатории без ограничений;

- МФЦ без ограничений;

- плановая госпитализация с обязательным тестированием;

- плановая вакцинация по национальному календарю.

С 1 сентября откроются:

- детские сады в режиме работы обычных групп;

- детские игровые комнаты;

- школы, гимназии, лицеи, техникумы, вузы.

С 15 сентября откроются:

- кинотеатры;

- театры;

- ночные клубы;

- детские центры и другие развлекательные заведения;

- станет возможным проведение концертов и массовых мероприятий.

В оперштабе подчеркивают, что этот план будет выполнять только при сохранении тренда на снижение заболеваемости.

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