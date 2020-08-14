Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 августа 2020 года составило 109 человек

Коронавирус продолжает одолевать жителей Заполярья. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, количество летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти изо дня в день. 11 августа число погибших выросло до сотни, но COVID-19 на этом останавливаться не собирается. По данным оперативного штаба при региональном правительстве, 14 августа не смогли выжить от опасной инфекции еще два человека, всего - 109 жертв.

Подробности об умерших - их пол, возраст, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются.

Всего в Заполярье выявлено 11720 случаев заражения коронавирусом. 64 из них прибавились за минувшие сутки. К слову, выздоровели уже более 8 тысяч ковидных пациентов, а именно 8573. По словам главы Роспотребнадзора Мурманской области Лены Лукичевой, в регионе в 6,5 раз снизился темп прироста коронавируса.

Напомним: в Кольском крае с 19 августа планируется снимать ограничения по коронавирусу. Открываются кафе, рестораны, бассейны и многие другие заведения.

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