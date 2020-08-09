Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 августа 2020 года: продлен режим самоизоляции для пожилых северян

Коронавирус продолжает шагать по Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11252 заболевших COVID-19, 7659 человек выздоровели и 94 умерли.

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5940 человек. Только 77 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, а 8 августа - еще один случай. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2304.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 116 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 935), Мончегорске (+1, всего 471), Кольском районе (+11, всего 409), Печенгском районе (+4, всего 359), Кандалакшском районе (+2, всего 115), Апатитах (+1, всего 256), Кировске (+1, всего 153), Ковдорском районе (+4, всего 101), Оленегорске (+2, всего 97) и ЗАТО Видяево (+2, всего 21).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области на 8 августа. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5940 случаев

Белокаменка - 2304 случая

Североморск - 935 случаев

Мончегорск – 471 случай

Кольский район - 409 случаев

Печенгский район - 359 случаев

Апатиты – 256 случаев

Кировск – 153 случая

Кандалакшский район – 115 случаев

Ковдорский район - 101 случай

Оленегорск – 97 случаев

Ловозерский район - 32 случая

Полярный – 21 случай

Терский район – 23 случая

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5940

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 115

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 256 и 153 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 409 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Самоизоляция продлена

Еще на две недели продлевается режим самоизоляции для жителей Мурманской области старше 65 лет. Пока коронавирус не дремлет, пенсионерам лучше находиться дома.

- В Заполярье режим самоизоляции для старшего поколения сохраняется до 23 августа. Кроме того, до этого числа будут оплачиваться больничные листы работающим пенсионерам. При условии, если они не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. - Из-за коронавируса пожилым северянам нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

Новые штрафы

Еще один супермаркет Мурманской области оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима. - 7 августа судом Апатитов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил к административной ответственности было привлечено ООО «ТекилаДжаз». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Это уже девятый случай привлечения предприятия торговли к ответственности в Мурманской области с июня этого года, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, что ранее в Мурманской области за отсутствие масок у персонала оштрафовали 8 торговых предприятий. Магазины должны заплатить 1,5 миллиона рублей.

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