Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 ноября 2020 года: мурманские кинематографисты сняли короткометражки о жизни в условиях пандемии

Первый выпуск посвящен семье врача Сергея Чуксеева. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 25182 заболевших COVID-19, 21331 человек выздоровел и 431 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12964 человека, 101 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 22828 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 275 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+30, всего 2574), Апатитах (+14, всего 832), Мончегорске (+29, всего 1550), Оленегорске (+43, всего 1045), Печенгском районе (+17, всего 902), Кандалакшском районе (+24, всего 927), Ловозерском районе (+8, всего 206), Кировске (+1, всего 436), Кольском районе (+6, всего 846), Ковдорском районе (+2, всего 420).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 12964 случая

Североморск - 2574 случая

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1550 случаев

Оленегорск – 1045 случаев

Печенгский район - 902 случая

Кольский район - 846 случаев

Кандалакшский район – 927 случаев

Апатиты – 832 случая

Кировск – 436 случаев

Ковдорский район - 420 случаев

Ловозерский район - 206 случаев

Терский район – 55 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 12964

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 55

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 927

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 832 и 436 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 846 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Кино о реальной жизни в условиях пандемии

Мурманские кинематографисты сняли короткометражки о жизни в условиях пандемии. На медиафоруме в рамках международного кинофестиваля «Северный характер» представили первую серию документального сериала «Коронавирус.doc».

Цикл документальных короткометражных фильмов группа авторов сняла и смонтировала при поддержке правительства Мурманской области.

Первый выпуск посвящен семье врача Сергея Чуксеева.

- Когда папа возвращается с работы, они с дочкой играют в видеоигры. Но последние полгода из-за пандемии маленькой Леоне все чаще приходится играть одной. Сергей Чуксеев работает в Мурманском инфекционном госпитале, куда привозят самых тяжелых больных коронавирусом. Все это время папа думает, как рассказать дочери, почему его не было рядом во время пандемии, - говорится в анонсе.

Первая серия уже доступна к просмотру на YouTube.

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