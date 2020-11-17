В Мончегорске прощаются с врачом-хирургом Мончегорской ЦРБ, умершей от коронавируса

Некоторые врачи уходят от нас, не сумев побороть коронавирус. Фото: vk.com/monhospital

Медработники - одна из самых уязвимых категорий перед коронавирусом. Они не могут уйти с рабочего места, пока не помогут пациентам. Рискуют даже те люди в белых халатах, кто формально с ковидными больными не работает. Часто человек болеет бессимптомно, и только когда его направляют, например, на операцию, обязательный в случае госпитализации тест оказывается положительным.

Некоторые врачи уходят от нас, не сумев побороть коронавирус. В Мончегорской ЦРБ прощаются с хирургом Ириной Леонидовной Бурлаковой, которая умерла после тяжелого лечения ковида.

- В это невозможно поверить, что нашей коллеги больше с нами не будет. Это огромное горе для всех нас и невосполнимая утрата для всей медицины Мурманской области. Она всю свою жизнь посвятила Мончегорской больнице, спасая людей. Мы все это ценим и будем помнить всегда. Она была не только высокопрофессиональным хирургом высшей категории, но и интересной яркой личностью, нашим другом. Когда уходят от нас друзья, о них остаются теплые воспоминания. Пусть они всегда будут с нами. Низкий поклон Ирине Леонидовне за ее благородный труд и вечная память, - написали коллеги Ирины Бурлаковой из Мончегорской ЦРБ.

"Комсомольская правда"-Мурманск" скорбит вместе с родными и близкими врача.

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