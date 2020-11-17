Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Североморск стал вторым крупнейшим очагом по ковиду

Во флотской столице число заболевших коронавирусом составляет 2425 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгое время Белокаменка удерживалась на втором месте среди самых крупных ковидных очагов в регионе, но на днях свои позиции масштабная стройплощадка все же сдала - ее потеснил Североморск. Согласно последней информации от оперативного штаба, во флотской столице число заболевших коронавирусом составляет 2425 человек (+28 за сутки), в то время как в Белокаменке выявлено 2354 инфицированных. Пока что там наблюдается затишье.

Теперь тройка лидеров по COVID-19 выглядит так: первое место с огромным отрывом занимает Мурманск (+115, всего 12445 зараженных). Второе - у Североморска, а третье у Белокаменки. На четвертом обосновался Мончегорск (+23, всего 1411). Пятерку замыкает Оленегорск (+24, всего 904).

Всего в Мурманской области с начала пандемии насчитывается 23843 случаев заражения опасной инфекцией. Выздоровели и справились с ковидом 19555 пациента (+388 за сутки). Погибли 394 человека.

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