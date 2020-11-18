Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 ноября 2020 года: в регионе стабильно высокий показатель выздоровлений

Ковид победили более 19 тысяч северян.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 18 ноября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 23843 заболевших COVID-19, 19555 человек выздоровели и 394 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 12445 человек, 115 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 21489 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 256 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 2425), Апатитах (+15, всего 771), Мончегорске (+23, всего 1411), Оленегорске (+24, всего 904), Печенгском районе (+7, всего 856), Кандалакшском районе (+35, всего 765), Ловозерском районе (+6, всего 146), Терском районе (+2, всего 48).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 12445 случаев
Североморск - 2425 случаев
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1411 случаев
Оленегорск – 904 случаев
Печенгский район - 856 случаев
Кольский район - 816 случаев
Апатиты – 771 случаев
Кандалакшский район – 765 случаев
Ковдорский район - 416 случаев
Кировск – 415 случаев
Ловозерский район - 146 случаев
Терский район – 48 случаев
ЗАТО Видяево - 35 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 12445
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 48
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 765
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 771 и 415 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 816 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Не без хороших новостей
Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщает, что в регионе сохраняется стабильно высокий показатель выздоровлений.
В Заполярье от CoVID-19 вылечились более 19 тысяч человек из 23 587 заболевших, или 82,4%. Общероссийский показатель – 74,8%.
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