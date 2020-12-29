Последние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 29 декабря 2020 года.28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Спустя почти сутки после трагедии, число выживших не изменилось. Поиски продолжались даже ночь, несмотря на сильный ветер и высокие волны, а также тот факт, что из-за полярной ночи в районе Новой Земли стемнело еще днем. Но ни тела, ни даже гидрокостюмов или спасательных плотов (а их на ярусолове должно быть два) не обнаружили. Ранее в районе крушения обнаружили три спасательных круга.Расследование уголовного дела по факту крушения ярусолова не изменилось. Напомним: его возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Пока официальной версии, почему «Онега» перевернулась и затонула, нет. По предварительным данным, случилось это из-за сильного обледенения судна, которое произошло из-за забрыгивания. Выжившие успели сообщить, что ярусолов ударило волной, из-за чего он перевернулся. Также в МЧС Архангельской области говорят, что судно могло черпнуть воды во время вытаскивания сути. В пользу этой версии говорят и данные источника «КП», который заявлял, что насосы «Онеги» не справились с количеством воды.Соболезнование семья пропавших моряков уже выразили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл.- Болью отозвалась в моем сердце трагическая кончина моряков, в суровых условиях, мужественно исполнявших свою тяжелую, рискованную и при этом общественно важную работу, - написал патриарх губернатору Мурманской области Андрею Чибису.Для семей рыбаков работает двухканальная «горячая линия» (8152) 39-99-99, чтобы родных переключили на специалистов, надо сказать кодовое слово «Онега». Также в Мурманской области создан оперативный штаб по аналогу с тем, что функционировал после трагедии с «Суперджетом» 5 мая 2020 года. В состав оперштаба вошли Андрей Чибис, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, вице-губернатор Дмитрий Филиппов, начальник ГУ МЧС РФ по Мурманской области Руслан Назаров, руководители региональных ведомств, представители Следственного комитета, миграционной службы, Пенсионного фонда, Росрыболовства, учреждений здравоохранения.Напомним: в порт Мурманск пришла 9 декабря из Архангельской области, где зарегистрирована компания-судовладелец. 13 декабря «Онега» ушла в Киркенес, где пополнило запасы и прошло проверку местными службами.- Судно из порта Киркенес пошло на промысел, его проверяли не только федеральные российские службы, но и соответствующие службы Норвегии. Сейчас соответствующие структуры проводят проверочные мероприятия, это контроль федерального уровня, будут установлены детали. Но исходя из той ситуации, которая есть на сегодняшний день, замечаний, препятствующих выходу в море, не было, - сообщил Андрей Чибис в эфире «России 24».О том, что «Онега» находилась в хорошем состоянии, говорит и бывший судовладелец – компания АО «Вариант РПФ». Сделка состоялась в августе этого года. Несмотря на то, что ярусолов построили в 1979 году, он был готов к промыслу. А 8 лет назад прошел модернизацию.29 декабря будет решаться вопрос об объявлении траура в Мурманской области. Также сегодня днем у бывшего кладбища кораблей в Мурманске соберутся те, кто хочет возложить цветы и зажечь свечи по пропавшим морякам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru