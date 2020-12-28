28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.До недавнего времени \\"Онега\\" принадлежала АО \\"Вариант РПФ\\", но в августе этого года ярусолов продали рыболовецкому колхозу им. М. И. Калинина.- Это судно иностранной постройки - его построили в Норвегии в 1979 году, оно предназначалось как для тралового лова, так и для ярусного. Но потом его переоборудовали, и оно стало только ярусным, - сообщили \\"КП\\"-Мурманск\\" в АО \\"Вариант РПФ\\".Также в 2012 году \\"Онега\\" прошла полную модернизацию.- Было проведено кренование за счет устойчивости. Когда мы его продавали, судно находилось в хорошем состоянии. Правда, новый владелец внес кое-какие изменения, но они не влияли на основные качества судна - это как перестановка мебели в квартире, - уточнили в компании.19 членов экипажа - это максимум для такого судна. На \\"Онеге\\" по всем правилам должны быть 19 спасательных жилетов и еще 4 - на вахте, столько же гидротермокостюмов. Помимо этого с каждого борта находились спасательные плоты в общей сложности на 20 человек.- У Новой Земли сложные условия лова из-за минусовой температуры. И в свежую погоду происходит забрызгивание борта. Чтобы \\"Онега\\" обледенела, необязательно, чтобы волна перешла борт. Достаточно, чтобы брызги ударялись о борт и был сильный ветер, - сообщили в АО \\"Вариант РПФ\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru