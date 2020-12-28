28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошла трагедия: у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". Двоих членов экипажа - помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина удалось спасти. Остальных 17 моряков продолжают искать. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный удар волны и обледенение.Как рассказала жена старшего мастера добычи Игоря Бондаренко, которого также ищут спасатели, 27 декабря она связывалась с мужем. По его словам, проблем на \\"Онеге\\" хватало.- Мой муж был на этом пароходе. Вчера [27 декабря] с ним разговаривала, связь была ужасная, там нет даже Интернета. Он сказал, что судно полностью обледенело, все шланги замерзли. Если судно не должно было идти в море при таких температурах, то почему оно все равно вышло? Кто теперь вернет моего мужа, а детям - папу?! Мы и так его не видели полгода... - на эмоциях рассказывает Алена Бондаренко.Женщина также отметила, что Игорь ходит с море с 1991 года.Сейчас на месте происшествия работают четыре судна - «Войково», «Освейское», «Матиас» и «Капеллан». Поисково-спасательную операцию координирует ПСО МСПЦ «Архангельск».Напомним: мать матроса с затонувшего судна \\"Онега\\" рассказала, почему ее сын вышел в море на этом сейнере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурмансфкой области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru