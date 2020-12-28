Людмила Тимербаева, мать одного из матросов судна «Онега», которое 28 декабря 2020 года затонуло в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля, рассказала, почему ее сын, матрос Владимир Тимербаев, пошел в море на этом сейнере. Напомним: двоих членов экипажа удалось спасти, еще 17 моряков ищут, в том числе и сына северянки.- Чем больше рыбы - тем больше зарплаты. Они же идут туда деньги зарабатывать, поэтому в шторм бывает тоже трудятся. Случай виноват, стечение обстоятельств, шторм, маленькое судно, и старенькое к тому же, - рассказала «Газете.ru» мурманчанка.Как рассказала Людмила Тимербаева, ее сын ушел в рейс на «Онеге» впервые. Его основное судно должно было отправиться в море только в феврале, поэтому он решил подработать с другим экипажем.- Вообще в море он ходит очень давно, где-то с 25 лет. На судне, на котором он ходил, были проблемы из-за пандемии, следующий рейс запланировали на февраль. Поэтому он пошел подработать на «Онеге». Жениться собирался. На свадьбу деньги нужны были. Вот и пошел на этом пароходе, - поделилась мать матроса со слезами на глазах.Последний раз Людмила Тимербаева видела Владимира примерно 12 декабря, когда «Онега» пришла на выгрузку в Мурманск. Вернуться из плавания судно должно было в конце января.Напомним: сейчас на месте происшествия работают четыре судна - «Войково», «Освейское», «Матиас» и «Капеллан». Поисково-спасательную операцию координирует ПСО МСПЦ «Архангельск».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru