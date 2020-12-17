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Общество

Житель Алакуртти, пожаловавшийся Путину на врача: «Хочу извиниться перед этой женщиной»

При этом отец пяти дочек Юрий Краснянский уверен, что проблема с медициной в селе есть
Авторы (2):
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Юрий Краснянский хотел бы извиниться перед врачом Татьяной Яковлевой.

Юрий Краснянский хотел бы извиниться перед врачом Татьяной Яковлевой.

На Прямой линии 2020 с Владимиром Путиным дважды прозвучали жалобы из Мурманской области. Первая была из Кольской ЦРБ, где санитарка не досчиталась ковидных надбавок, а вторая – из Алакуртти. Напомним: местный житель Юрий Краснянский заявил, что в амбулатории работает врач, которой уже 87 лет и она не может отличить геморрой от ангины. Эту жалобу Владимир Путин зачитал лично.

«Комсомолка» поговорила с Юрием и узнала, зачем он звонил президенту.

- Это уже третий раз, когда я обращаюсь на Прямую линию к президенту, всегда по разным вопросам. В этот раз хотел привлечь внимание общественности к проблеме со скорой помощью в Алакуртти. Я – многодетный отец, у меня пять девчонок. Дети растут, жить надо, а медицины нормальной нет. Если зайдете в местные паблики в «ВКонтакте», вы поймете, что меня большая часть местных жителей поддержат в данном вопросе, - рассказывает Юрий Краснянский.

И президент, и губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметили, что к врачам нельзя обращаться так грубо, как это сделал мужчина. Сам Юрий уверен, что проблему замалчивать нельзя, но свои слова все же признал слишком резкими.

- По поводу врача: человек в таком возрасте, что ему пришлось бы скоро прекратить свою трудовую деятельность. И все равно нужно найти нового врача - чем раньше, тем лучше, ведь правильно? Я не хочу, чтобы уволили врача. Моя цель была привлечь к этой проблеме администрацию области, района, сельского поселения. Хочу, чтобы была более современная, оснащенная медицинская экстренная помощь. Потому что у нас скорая если уехала в город, то вернется минимум через пять часов - не раньше. А если вдруг у вас сердечный приступ или острая аллергическая реакция? Считай, что ты труп. Это вам любой медик скажет. Я работаю в психоневрологическом интернате, и его обслуживает та же самая скорая помощь, которая не всегда может вовремя поспеть. Перед женщиной врачом хочу извиниться за столь резкое высказывание в ее сторону и сделаю это, когда будет возможность, - рассказал «КП» Юрия Краснянский.

По ситуации в Алакуртти назначена проверка, на место 18 декабря приедет министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычева. Сама врач Татьяна Яковлева думает уволиться после такого неуважительного сообщения о ней на всю страну.

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