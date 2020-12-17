Житель Алакуртти, пожаловавшийся Путину на врача: «Хочу извиниться перед этой женщиной»

Юрий Краснянский хотел бы извиниться перед врачом Татьяной Яковлевой.

На Прямой линии 2020 с Владимиром Путиным дважды прозвучали жалобы из Мурманской области. Первая была из Кольской ЦРБ, где санитарка не досчиталась ковидных надбавок, а вторая – из Алакуртти. Напомним: местный житель Юрий Краснянский заявил, что в амбулатории работает врач, которой уже 87 лет и она не может отличить геморрой от ангины. Эту жалобу Владимир Путин зачитал лично.

«Комсомолка» поговорила с Юрием и узнала, зачем он звонил президенту.

- Это уже третий раз, когда я обращаюсь на Прямую линию к президенту, всегда по разным вопросам. В этот раз хотел привлечь внимание общественности к проблеме со скорой помощью в Алакуртти. Я – многодетный отец, у меня пять девчонок. Дети растут, жить надо, а медицины нормальной нет. Если зайдете в местные паблики в «ВКонтакте», вы поймете, что меня большая часть местных жителей поддержат в данном вопросе, - рассказывает Юрий Краснянский.

И президент, и губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметили, что к врачам нельзя обращаться так грубо, как это сделал мужчина. Сам Юрий уверен, что проблему замалчивать нельзя, но свои слова все же признал слишком резкими.

- По поводу врача: человек в таком возрасте, что ему пришлось бы скоро прекратить свою трудовую деятельность. И все равно нужно найти нового врача - чем раньше, тем лучше, ведь правильно? Я не хочу, чтобы уволили врача. Моя цель была привлечь к этой проблеме администрацию области, района, сельского поселения. Хочу, чтобы была более современная, оснащенная медицинская экстренная помощь. Потому что у нас скорая если уехала в город, то вернется минимум через пять часов - не раньше. А если вдруг у вас сердечный приступ или острая аллергическая реакция? Считай, что ты труп. Это вам любой медик скажет. Я работаю в психоневрологическом интернате, и его обслуживает та же самая скорая помощь, которая не всегда может вовремя поспеть. Перед женщиной врачом хочу извиниться за столь резкое высказывание в ее сторону и сделаю это, когда будет возможность, - рассказал «КП» Юрия Краснянский.

По ситуации в Алакуртти назначена проверка, на место 18 декабря приедет министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычева. Сама врач Татьяна Яковлева думает уволиться после такого неуважительного сообщения о ней на всю страну.

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