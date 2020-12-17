Губернатор Андрей Чибис о жалобе жителя Алакуртти на Прямой линии 2020 с президентом: "Прошу не оскорблять наших медицинских работников"

Глава региона попросил не принижать профессиональный уровень врачей. Фото: правительство МО

Как известно, житель Алакуртти Юрий Краснянский на Прямой линии с президентом России, которая прошла 17 декабря 2020 года, пожаловался на нехватку медицинских работников и машин скорой помощи в поселке.

- У нас одна машина с одним фельдшером. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорится в обращении северянина.

Владимир Путин поручил властям Мурманской области разобраться с ситуацией, а через некоторое время об этой жалобе узнала та самая врач, Татьяна Яковлева, которую очень задели слова местного жителя. Теперь она даже собирается уволиться.

Сложившуюся ситуацию не оставил без внимания и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- У нас большое количество накопленных проблем в медицине, тем не менее, мы стараемся их оперативно решать. Проверка по Алакуртти показала, что, во-первых, там не 86-летний, а 66-летний медработник. Этот медработник отличает геморрой от ангины. Во-вторых, там есть два врача педиатра, одному 38 лет, второму 55, один из них участковый, есть даже стоматолог и лаборант, - отметил глава региона.

Также, по словам губернатора, в поселке, где живут 3 тысячи человек, есть две машины скорой помощи, а не одна. Это даже больше, чем положено.

- Я убедительно прошу всех заявителей быть корректными, особенно по отношению к нашим медицинским работникам. Не оскорблять их и не принижать их профессиональный уровень, - подчеркнул Андрей Чибис.

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