Глава Мурманска предупредил жителей о медведе на Солнечной сопке

О появлении хищника уже предупредили специалистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Медведя заметили в районе Солнечной сопки в Мурманске. Косолапый выбежал на дорогу прямо перед автомобилем главы города Ивана Лебедева. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Мурманчане, на въезде на Солнечную сопку перед моим автомобилем выбежал медведь. Пожалуйста, будьте осторожны, прогуливаясь в этом районе», - сообщил мэр.

О появлении хищника уже предупредили специалистов.

Напомним: в Кандалакшском округе у добытого медведя выявили трихинеллез.

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