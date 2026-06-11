В Кандалакшском округе у добытого медведя выявили трихинеллез

Охотникам напоминают о том, что нужно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу добытого мяса. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В охотничьих угодьях Кандалакшского округа выявили случай трихинеллеза у бурого медведя, которого добыли охотники. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Специалисты напомнили, что бурые медведи являются одними из основных природных носителей трихинеллеза - опасного паразитарного заболевания, которое вызывают личинки круглых червей рода Trichinella.

«Опасность заключается в том, что паразиты могут сохраняться в мышечной ткани животных. Они не погибают при заморозке, копчении, солении или вялении мяса. Кроме того, недостаточная термическая обработка также не гарантирует безопасность продукта», - сообщили в комитете.

Охотникам напоминают о том, что нужно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу добытого мяса. Для исследования специалисты рекомендуют предоставлять образцы мышц диафрагмы, языка и межреберных мышц в ветстанции по месту жительства.

Даже после получения положительного заключения мясо нужно тщательно готовить - варить или тушить небольшими кусками не менее 2,5–3 часов. Также запрещается кормить собак сырыми отходами от разделки медведя и угощать других людей домашними изделиями из непроверенного мяса.

Если при экспертизе обнаруживаются личинки трихинелл, вся туша подлежит обязательному уничтожению.

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